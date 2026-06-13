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Саясат

"Ақ жол" партиясының төрағасы Азат Перуашев өз өкілеттігін тоқтататынын жариялады

Азат Перуашев, Ақ жол, партия, төраға, өкілеттігін тоқтату, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.06.2026 13:40 Сурет: Zakon.kz
2026 жылғы 13 маусымда "Ақ жол" партиясының съезінде Азат Перуашев төрағалық өкілеттігін тоқтататынын жариялап, өз орнына Дания Еспаеваны ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Перуашев маусым айының соңына дейін партияның басшылығында қала беретінін айта келе, фракциядан кетпейтінін, тек төраға өкілеттігін өткізіп бергелі жатқанын айтты. Ал ол партияның жаңа басшысын сайлау жайын былай түсіндірді:

"Бұл ұсынысты қолдап, оны дауламауларыңызды сұраймыз. Әрбір күн есепте болғандықтан, дүдамал жағдайлар туғызбау үшін мен съездің қарауына жаңа төрағаның кандидатурасын енгізгелі отырмын. Менің ойымша, жаңа төраға өзінің идеялары мен харизмасымен, стилімен партиямыздың ары қарайғы даму жолына сай болуы керек. Қалай болғанда да бұл сырттан келген емес, бірақ қоғамда және сайлаушыларға "Ақ жолдың" танымал көшбасшыларының бірі және біздің партиямен нақты байланысты адам болғаны жөн. Бұл ретте вице-спикер Дания Еспаеваның кандидатурасын ұсынамын. Оны қолдауларыңызды сұраймын!"

2026 жылғы 12 маусымда AMANAT съезінде өздерінің "Әділет" партиясына қосылуларын қолдады.

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Сурет Камшат Сатиева
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