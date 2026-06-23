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Қоғам

Алматыда жүк көлігімен болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті

Алматыда жүк көлігімен болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 20:20 Сурет: Zakon.kz
Алматыда Kia Bongo шағын жүк көлігі мен Mercedes-Benz автокөлігінің соқтығысуы салдарынан екі адам зардап шекті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Апат Харьковская мен Лермонтов көшелерінің қиылысында болған.

Алматыда жүк көлігімен болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 20:20

Сурет: Zakon.kz

Алдын ала мәлімет бойынша, Mercedes көлігі Лермонтов көшесімен келе жатып, қиылысқа шығар кезде белгіге мән бермей, жол бермеген. Сол сәтте Харьковская көшесімен келе жатқан Kia Bongo жүк көлігіне жол бермеген.

Алматыда жүк көлігімен болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 20:20

Сурет: Zakon.kz

Соққыдан кейін жүк көлігі аударылып, жеңіл автокөлікке соғылған.

Алматыда жүк көлігімен болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 20:20

Сурет: Zakon.kz

Соқтығыс салдарынан Mercedes көлігі жол шетіндегі қозғалыс жолағынан шығып кетіп, жеке үй қоршауының маңындағы үйіндіге барып тірелген.

Алматыда жүк көлігімен болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 20:20

Сурет: Zakon.kz

Апат нәтижесінде екі жүргізуші де жарақат алып, медициналық мекемеге жеткізілді.

Алматыда жүк көлігімен болған жол апатынан екі адам ауруханаға түсті, сурет - Zakon.kz жаңалық 23.06.2026 20:20

Сурет: Zakon.kz

Оқиғаның мән-жайы мен себептерін жол полициясы қызметкерлері анықтап жатыр.

Еске салайық, бұған дейін Алматы маңындағы жантүршігерлік жол апатында екі адам қаза тапқанын хабарлаған едік.

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Айдос Қали
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