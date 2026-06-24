Бірнеше сағатта 50 құқық бұзушылық: Алматыда рейд нәтижесі жарияланды
Қалалық полиция департаментінің мәліметінше, тұраққа қою ережелерінің сақталуын бақылау аясында қала орталығындағы аудандарға ерекше көңіл бөлінуде.
23 маусым күні Алмалы ауданында эвакуаторлардың қатысуымен арнайы рейд ұйымдастырылды. Нәтижесінде алғашқы сағаттардың өзінде 50-ге жуық құқық бұзушылық анықталған.
Оның ішінде 28 автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды.
Полиция өкілдерінің айтуынша, көлікті заңсыз жерге қою – ұсақ құқық бұзушылық емес. Мұндай әрекеттер жол қозғалысын қиындатып, кептеліс пен жол-көлік оқиғаларының қаупін арттырады.
Осыған байланысты жүргізушілерге жол қозғалысы ережелерін сақтап, көліктерін тек рұқсат етілген орындарға қою қажеттігі ескертілді.
Айта кетейік, бұған дейін Алматы қаласының Төтенше жағдайлар департаменті мен полиция қызметкерлері көпқабатты тұрғын үйлердің аулаларында да осындай рейдтік іс-шаралар өткізген болатын.