Құқық

Шымкентте бірнеше жол ережесін бұзған мәслихат депутатының ісі май шаммен қаралып жатыр

22.08.2025 21:56
Бәйдібек аудандық мәслихаттың депутаты Ерғали Аманбаев жол қауіпсіздігі ережелерін өрескел бұзып, оның көлігі айып тұрағына қойылды. Депутатқа қатысты Шымкент қалалық полиция департаменті алты бап бойынша хаттама толтырды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желіде Лексус 570 көлігін тізгіндеген "Аманат" партиясының депутаты Ерғали Аманбаевтың видеосы тарады. Ол Шымкенттегі қала көшелерінің бірінде жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзған. Яғни, жол ортасында жас баланы түсіріп кетеді. Мұнан соң, артқа қарай жүріп, видео түсіріп тұрған адамға жолығады. Ол аздай, қарсы жолаққа тоқтаған. Заңды белшеден басқан халық қалаулысының заңсыз әрекетіне қалалық департаменттің өкілдері құқықтық баға берді, бірнеше баппен хаттама толтырды, деп жазады Otyrar.tv.

"Тексеру нәтижесімен ол ҚР ӘҚБтК-нің бірнеше бабы бойынша әкімшілік жауапкершілікке тартылды: жалған тіркеу нөмірлері бар көлік құралын басқару, қарсы жолақпен қозғалыс, міндетті сақтандырудың болмауы, қауіпсіздік белдігін пайдаланбау, тыйым салынған орындарда кері жүру, сондай-ақ қозғалыс алдындағы сигнал беру талабын орындамау баптарымен хаттама толтырылды". Шымкент қалалық ПД-нің баспасөз қызметі

AMANAT партиясы Түркістан облыстық филиалының баспасөз хатшысының айтуынша, барлық адам заң алдында бірдей. Сондықтан, құқықбұзушылыққа жол берген болса, заң бойынша тиісті жазасын алу керек.

"Заң мен тәртіп қағидасымен жүруіміз керек. Қандай азамат болсын депутат мандатын иеленген болсын немесе партия мүшесі болсын бәрі заң алдында тең. Депутат мандаты ешқандай жауапкершіліктен құтқармайды. Сондықтан бұл мәселеге байланысты құқық қорғау органдары құқықбұзушылық жасаған тұлғаға қатысты құқықтық баға береді деген ойдамыз".Еркін Бабаев, AMANAT партиясы Түркістан облыстық филиалының баспасөз хатшысы

Қазіргі таңда Шымкент қалалық полиция департаменті халық қалаулысы әрі құқықбұзушыға қатысты іс құжаттарын сотқа жолдады.

Ол 2023 жылдан бастап Бәйдібек аудандық мәслихатының депутаты болып сайланған.

Айта кету керек, жалған нөмірлерді пайдаланғаны үшін 5 тәулікке дейін қамауға алу және 1 жылға жүргізуші куәлігінен айыру жазасы қарастырылған.

Бұған дейін Қуандық Бишімбаевтың бауыры мерзімінен бұрын бостандыққа шығатыны хабарланған.

Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
