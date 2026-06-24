Синоптиктер 25 маусымда еліміздің басым бөлігінде циклон жүретінін ескертеді
"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы күтіледі: найзағай ойнап, жаңбыр жауады, кей жерлерде бұршақ түсіп, қатты жел соғуы мүмкін.
Сондай-ақ, республикамыздың солтүстігінде, шығысында және орталық аймақтарында нөсер жаңбыр жауады деп болжанады.
Бүкіл еліміз бойынша жел екпін алады, ал батыста, солтүстік-батыста және солтүстікте түнде және таңертең тұман болуы мүмкін.
"Алматы облысында, сондай-ақ Абай және Жетісу облыстарында аптап ыстық сақталады, сынап бағаны +35, +38°С дейін көтеріледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі
Сонымен қатар, бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Метеорологтар Қызылорда, Қостанай, Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстары мен Абай, Ұлытау және Жетісу облыстарының жекелеген аудандарында аса күрделі жағдай күтілетінін айтады.
Бұған дейін синоптиктер Астанада 85 жыл бұрынғы температуралық рекорд жаңарғанын мәлімдеген болатын.