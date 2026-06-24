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Қоғам

Синоптиктер 25 маусымда еліміздің басым бөлігінде циклон жүретінін ескертеді

Аптап ыстық, ауа райы болжамы, 24 маусым, Қазақстан, дауылды ескерту, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 18:29 Сурет: pexels
2026 жылғы 25 маусым, бейсенбіде Қазақстандағы ауа райын солтүстік-батыс циклоны және онымен байланысты жылжыған атмосфералық бөліктер айқындайтын болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қазгидромет" РМК синоптиктерінің мәліметінше, еліміздің басым бөлігінде тұрақсыз ауа райы күтіледі: найзағай ойнап, жаңбыр жауады, кей жерлерде бұршақ түсіп, қатты жел соғуы мүмкін.

Сондай-ақ, республикамыздың солтүстігінде, шығысында және орталық аймақтарында нөсер жаңбыр жауады деп болжанады.

Бүкіл еліміз бойынша жел екпін алады, ал батыста, солтүстік-батыста және солтүстікте түнде және таңертең тұман болуы мүмкін.

"Алматы облысында, сондай-ақ Абай және Жетісу облыстарында аптап ыстық сақталады, сынап бағаны +35, +38°С дейін көтеріледі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сонымен қатар, бірқатар өңірлерде жоғары және төтенше өрт қаупі сақталады. Метеорологтар Қызылорда, Қостанай, Ақмола, Павлодар, Қарағанды, Алматы, Шығыс Қазақстан облыстары мен Абай, Ұлытау және Жетісу облыстарының жекелеген аудандарында аса күрделі жағдай күтілетінін айтады.

Бұған дейін синоптиктер Астанада 85 жыл бұрынғы температуралық рекорд жаңарғанын мәлімдеген болатын.

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Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
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