Алматыда бүгіннен бастап бірден 12 автобустың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізілді - тізім
Сурет: Zakon.kz
Алматыда бүгіннен бастап, 2026 жылғы 24 маусымда бірден 12 автобустың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізілді. Бұан себеп - жол жөндеу жұмыстары, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алматы қалалық Көлік холдингінің Telegram арнасы хабарлағандай, Рысқұлбеков көшесі бойынша 24 маусымнан бастап қолға алынған жол-жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін маршруттардың қозғалыс сызбалары уақытша өзгертілетін болады:
№3
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№15
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№32
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№34
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№59
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№63
- Солтүстік бағытта: Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
№63А
- Оңтүстік бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№67
- Солтүстік бағытта: Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№103
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№119
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
№135
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: өзгеріссіз.
№205
- Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
- Кері бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
Бұған дейін Алматыда Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылғаны хабарланған.
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