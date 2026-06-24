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Қоғам

Алматыда бүгіннен бастап бірден 12 автобустың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізілді - тізім

Автобус, Астана, жүріс кестесі, өзгеріс, 3,15, 32, 34, 59, 63, 63А, 67, 103, 119, 135, 205, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.06.2026 20:42 Сурет: Zakon.kz
Алматыда бүгіннен бастап, 2026 жылғы 24 маусымда бірден 12 автобустың қозғалыс сызбасына өзгеріс енгізілді. Бұан себеп - жол жөндеу жұмыстары, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алматы қалалық Көлік холдингінің Telegram арнасы хабарлағандай, Рысқұлбеков көшесі бойынша 24 маусымнан бастап қолға алынған жол-жөндеу жұмыстары аяқталғанға дейін маршруттардың қозғалыс сызбалары уақытша өзгертілетін болады:

№3

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№15

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№32

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№34

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№59

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№63

  • Солтүстік бағытта: Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.

№63А

  • Оңтүстік бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№67

  • Солтүстік бағытта: Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№103

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Алтынсарин даңғылы – Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№119

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

№135

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – Алтынсарин даңғылы – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: өзгеріссіз.

№205

  • Солтүстік бағытта: Мұстафин көшесі – Торайғыров көшесі – Навои көшесі – Жандосов көшесі – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Жандосов көшесі – Навои көшесі – Торайғыров көшесі – Мұстафин көшесі – әрі қарай сызба бойынша.

Бұған дейін Алматыда Рысқұлбеков көшесінің бір бөлігі уақытша жөндеуге жабылғаны хабарланған.

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Сурет Камшат Сатиева
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