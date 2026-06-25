#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда әлеуметтік кәсіпкерлікті қолдау шаралары кеңейтіліп келеді

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 14:49 Фото: pixabay
Алматыда әлеуметтік кәсіпкерлерге арналған қолдау тетіктері кеңейтіліп келеді. Олар жеңілдетілген шартпен ғимаратты жалға алу, бизнесті дамытуға қаржылай қолдау және айналым қаражатын толықтыруға арналған жеңілдетілген несие ала алады.

Бұл туралы "Алматы" әлеуметтік-кәсіпкерлік корпорациясының өкілдері хабарлады.

Қолдаудың негізгі бағыттарының бірі – әлеуметтік кәсіпкерлерге тұрғын емес үй-жайларды жеңілдетілген шарттармен ұсыну. Нысандар корпорацияның теңгеріміне өткен сайын конкурстық негізде беріледі. Жалға алу құнының жеңілдетілген мөлшерлемесі – бір шаршы метр үшін 0,1 айлық есептік көрсеткіш (АЕК). Жалға беру мерзімі – үш жылға дейін, кейін оны ұзарту мүмкіндігі қарастырылған. Сонымен қатар кәсіпкерлерге жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін үш айға дейін жалдау ақысы есептелмейтін жеңілдік кезеңі ұсынылады.

Осы қолдау тетігінің тиімді жүзеге асуының бір мысалы "РУХ" бейімдеу, оңалту және абилитация орталығы. 2023 жылы байқау қорытындысы бойынша орталыққа ауданы 107 шаршы метр болатын ғимарат беріліп, ерекше қажеттілігі бар азаматтарға көмек көрсету жұмысы ұйымдастырылды. Кейін "Алматы" ӘКК-нің қолдауымен нысанды жаңғыртуға жеке инвестор тартылып, күрделі жөндеу жүргізілді. Соның нәтижесінде әлеуметтік қызмет көрсетуге жайлы жағдай жасалды.

Бүгінде орталық ерекше қажеттілігі бар адамдарға, оның ішінде психикалық даму ерекшеліктері бар азаматтарға оңалту, оқыту және әлеуметтік бейімдеу қызметтерін ұсынады. Мұнда әкімші, әлеуметтік реабилитолог, арт-терапевт, психолог және дефектолог жұмыс істейді. Орталық басшысының тұрақты қамқорлығында психикалық мүгедектігі бар 27 жетім бала бар. Жалпы жоба іске қосылғалы бері шамамен 350 адам оңалту курсынан өткен.

"Алматы" ӘКК жүзеге асырып отырған мүліктік қолдау тетігінің арқасында бүгінде 36 әлеуметтік кәсіпкер қажетті ғимаратпен қамтамасыз етіліп, 226 тұрақты жұмыс орны ашылды. Қолдау әлеуметтік бейімдеу, білім беру, оңалту және мамандандырылған қызмет көрсету бағыттарындағы жобаларды қамтиды.

Әлеуметтік кәсіпкерлер үшін қосымша қолдау мүмкіндіктері "Almaty Business – 2030" өңірлік кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында да қарастырылған. Бағдарлама шеңберінде кепілзатсыз, жылдық 6 пайыздық мөлшерлемемен бес жылға дейінгі мерзімге арнайы жеңілдетілген несие өнімі ұсынылады.

Қаржыландыру негізгі құралдарды сатып алуға және жөндеуге, сондай-ақ айналым қаражатын толықтыруға бағытталады. Бағдарламаның операторы – "Almaty" микроқаржы ұйымы" ЖШС.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Президент Жолдауын іске асыру: Үкімет бизнесті қолдау шараларын қайта қарады
09:01, 19 тамыз 2024
Қазақстан Үкіметі кәсіпкерлікті қолдау шараларын қарастырды
Жамбыл облысында әлеуметтік қолдау шаралары жалғаса береді
16:22, 30 қараша 2023
Жамбыл облысында әлеуметтік қолдау шаралары жалғаса береді
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
14:33, 16 сәуір 2025
Әлеуметтік қолдау шаралары есебінен өңірлердегі дәрігер тапшылығы азайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Азиз Ганиев
17:42, Бүгін
Казахстанскому блогеру закрыли страницу в Instagram после матча Узбекистан - Португалия
Камилла Рахимова
17:19, Бүгін
Натурализованные теннисистки представят Узбекистан на "Уимблдоне"
Кирилл Герасименко
17:03, Бүгін
Теннисисты Казахстана выступят на престижном турнире в США
Рафаэль Физиев
16:59, Бүгін
"Не связывайтесь с силой": UFC сделали заявление перед боем уроженца Казахстана Физиева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: