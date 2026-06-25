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Қоғам

Тоқаев Наташа Пирц-Мусарға құттықтау жеделхатын жолдады

Тоқаев Наташа Пирц-Мусарға құттықтау жеделхатын жолдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 19:18 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Словения Президенті Наташа Пирц-Мусарға құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ақорданың хабарлауынша, Қасым-Жомарт Тоқаев Наташа Пирц-Мусарды Словенияның ұлттық мейрамы – Мемлекеттілік күнімен құттықтады.

Президент бірлескен күш-жігердің арқасында сан қырлы ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында нығая түсетініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Наташа Пирц-Мусардың жауапты мемлекеттік қызметіне табыс, ал достас Словения халқына бақ-береке тіледі.

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Айдос Қали
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