#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

СҚО-да жүргізуші куәлігін рәсімдеуге уәде берген алаяққа үкім шықты

Водительское удостоверение, водительские права , сурет - Zakon.kz жаңалық 25.06.2026 21:47 Фото: Zakon.kz
2025 жылдың жазында Мағжан Жұмабаев ауданының үш тұрғыны интернет-алаяқтың құрбаны болды. Ол WhatsApp мессенджеріндегі түрлі топта жүргізуші куәлігін емтихан тапсырмай-ақ және заңда көзделген рәсімдерден өтпей рәсімдеп беруге уәде еткен хабарландырулар жариялаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жәбірленушілер алаяқтың арбауына түскендерін түсінгенге дейін оған бірнеше мәрте әртүрлі көлемде ақша аударған. Нәтижесінде үш эпизод бойынша келтірілген материалдық шығын көлемі 350 мыңнан 405 мың теңгеге дейін жеткен.

Мағжан Жұмабаев ауданы полиция бөлімінің қызметкерлері жедел-іздестіру іс-шаралары барысында күдіктінің жеке басын анықтап, оны ұстады. Ол Қостанай қаласының 28 жастағы тұрғыны болып шықты.

Тергеуші Әлия Құлмұхаметованың айтуынша, күдікті адамдармен тез тіл табысып, сеніміне кіре білген. Тіпті өзіне онша таныс емес азаматтарды жәбірленушілерден ақша қабылдау үшін банк карталарын пайдалануға көндірген.

Жәбірленушілердің бірі мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығына үш рет барған. Ол өзін белгілі бір "қажетті адамдар" қарсы алады деп сенген. Алайда әр жолы күдікті түрлі рәсімдерді айналып өту үшін қосымша қаражат қажет екенін айтып, кездесудің өтпей қалғанын түрлі сылтаумен түсіндіріп отырған.

Тергеу бір айдан астам уақытқа созылды. Жиналған дәлелдер соттың айыпталушыны кінәлі деп тануына негіз болды. Нәтижесінде ол 3 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығын шектеу жазасына кесіліп, мәжбүрлі еңбекке тартылды.

Сотталған азамат келтірілген шығынның бір бөлігін өтеп үлгерген. Үкім заңды күшіне енді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Алаяқтық, Астана, алаяқ, түрме
14:20, 23 қазан 2023
Елордалық әйел туысын түрмеден босату үшін алаяққа 3 миллион теңге берген
Водительское удостоверение, водительские права, техпаспорт, удостоверение личности, водитель, вождение, уроки вождения, автошкола
13:35, 19 қараша 2024
Қазақстандықтарға жүргізуші куәлігін алудың "жаңа" тәсілі ұсынылуда
Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк
12:28, 20 наурыз 2026
Такси жүргізушісі "жүргізуші куәлігін жылдам рәсімдеп берумен" айналысқан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: пресс-служба КТФ
23:03, Бүгін
Жибек Куламбаева вышла в полуфинал парного турнира в Польше
Фото: НОК РК
22:41, Бүгін
Федерация борьбы Казахстана объявила о денежных премиях для спортсменов и тренеров
Фото: UFC
22:08, Бүгін
Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов не вернётся в октагон в 2026 году: подробности
Фото: пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК
21:51, Бүгін
Казахстанские таеквондисты завоевали 13 медалей в первый день Kazakhstan Open в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: