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Қоғам

Алматыда "Медеу" бөгетінің баспалдағына жыл сайынғы жүгіру жарысы өтеді

Алматыда &quot;Медеу&quot; бөгетінің баспалдағына дәстүрлі жүгіру жарысы өтеді. Бұл жыл сайын салауатты өмір салтын ұстанатын және спортпен айналысатын жүздеген адамның басын қосатын дәстүрлі спорттық іс-шара. , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 10:57 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда "Медеу" бөгетінің баспалдағына дәстүрлі жүгіру жарысы өтеді. Бұл жыл сайын салауатты өмір салтын ұстанатын және спортпен айналысатын жүздеген адамның басын қосатын дәстүрлі спорттық іс-шара.

2026 жылы 27 маусымда өтетін жарыс қаланың ең ауқымды бұқаралық спорттық іс-шараларының бірі болмақ.

Іс-шараның мақсаты – бұқаралық спортты дамыту, салауатты өмір салтын насихаттау және тұрғындарды дене шынықтырумен тұрақты түрде айналысуға тарту. Жарысқа 7 жастан бастап және одан жоғары жастағы спортшылар мен спортсүйер қауым қатысады.

Қатысушылар жас ерекшеліктеріне қарай 100, 200, 500 және 842 баспалдақ қашықтықтары бойынша сынға түседі.

Жарыстың басталу кестесі:

  • 09:30 – 100 баспалдақ;
  • 10:30 – 200 баспалдақ;
  • 11:30 – 500 баспалдақ;
  • 13:30 – 842 баспалдақ.

"Медеу" бөгетінің баспалдағына жүгіру жарысы дәстүрлі түрде көптеген қатысушы мен көрерменді жинап, Алматыдағы ең танымал бұқаралық спорттық іс-шаралардың бірі саналады.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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