#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды

Қасым-Жомарт Тоқаев Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледжге барды , сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 16:25 Сурет: akorda.kz
2026 жылдың 26 маусымында Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігіне қарасты Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледждің қызметімен танысты.

Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, президентке халықаралық әскери-патриоттық жиынға қатысушылардың Dubai SWAT Challenge кедергілер жолағының баламасы ретінде жасалған "Айбын" кедергілер жолағымен жүріп өткен сәті және атыс дайындығын пысықтайтын Action Air дайындық алаңы көрсетілді.

Сонымен қатар жастарға патриоттық тәрбие берудің Aibyn App цифрлық платформасы мен колледж кітапханасы таныстырылды.

Бұдан бөлек, Мемлекет басшысы оқу-зертхана кешенін аралап көрді. Мұнда кадеттер елімізде құрастырылған симуляциялық қондырғыларда жаттығады.

Қасым-Жомарт Тоқаевқа отандық "Арлан" брондалған көлігі және ұшқышсыз авиация қондырғылары секілді заманауи әскери техникалардың үлгілері көрсетілді.

Президент әскери колледж бастығы Айбек Ғабдраховқа автобус кілтін тапсырды.

Қорғаныс министрлігінің кадет корпусы Президенттің 1996 жылғы 1 шілдедегі Жарлығымен құрылған. 2000 жылы оқу орнына қазақ ғалымы және офицері Шоқан Уәлихановтың есімі берілді. 2020 жылы Кадет корпусының атауы Шоқан Уәлиханов атындағы әскери колледж болып ауысты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы жеке инвестордың қаржысына салынып, биыл пайдалануға берілген көпфункциялы ғимараттың қызметімен танысты.
11:51, 19 маусым 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев Бекзат Саттарханов атындағы спорт кешенін аралап көрді
Қасым-Жомарт Тоқаев, ресми сапар, Павлодар, IT-Hub
19:06, 09 тамыз 2023
Қасым-Жомарт Тоқаев Павлодардағы IT Hub-та болды
Қасым-Жомарт Тоқаев Жеңіс күніне арналған әскери парадқа барды
15:06, 09 мамыр 2024
Қасым-Жомарт Тоқаев Мәскеудегі Жеңіс күніне арналған әскери парадқа барды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:40, Бүгін
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Фото: БК &quot;Туров&quot;
18:17, Бүгін
Миодраг Райкович стал главным тренером баскетбольной "Астаны"
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
17:49, Бүгін
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
17:44, Бүгін
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: