#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда лайк үшін заң бұзғандар жазаланды

Алматыда лайк үшін заң бұзғандар жазаланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 22:09 Сурет: polisia.kz
Алматы қаласында жол қозғалысы ережелерін қасақана әрі өрескел бұзатын жүргізушілерді анықтау және оларды жауапкершілікке тарту жұмыстары жүйелі түрде жүргізіліп жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Полиция қызметкерлері агрессивті көлік жүргізу, белгіленген жылдамдықты асыру, қауіпті маневрлер жасау, дрифт ұйымдастыру және "шашка" тәсілімен қозғалу сияқты қоғамға қауіп төндіретін құқық бұзушылықтарға ерекше назар аударып отыр. Мұндай заңсыз әрекеттерді кейбір жүргізушілер өздері әлеуметтік желілерге жариялап, лайк пен қаралым жинауға тырысады.

"Лайк пен қаралым үшін жол қозғалысы ережелерін қасақана бұзу енді жазасыз қалмайды. Өкінішке қарай, кейбір жүргізушілер қала көшелерін қауіпті ойын-сауық алаңы ретінде қабылдайды. Танымал болуды көздеген олар өздерінің заң бұзған сәттерін әлеуметтік желілерге жүктейді. Алайда дәл осы бейнематериалдар полицияға құқық бұзушыларды жедел анықтауға мүмкіндік береді. Соңғы бірнеше күннің өзінде әлеуметтік желілерге жүргізілген мониторинг нәтижесінде бес автобұзақы анықталды. Барлығы заң алдында жауапқа тартылып, сот шешімімен әкімшілік айыппұлмен қатар әкімшілік қамау жазасы тағайындалды", – деді Алматы қаласы полиция департаменті қоғамдық қауіпсіздік басқармасының бастығы Тимур Ноғайбаев.

Полиция интернет кеңістігіне тұрақты мониторинг жүргізілетінін және қауіпті көлік жүргізу фактілерінің барлығы мұқият тексерілетінін атап өтті. Құқық бұзушылықтың қай жерде жарияланғанына қарамастан, әрбір дерекке міндетті түрде құқықтық баға беріледі.

"Алматы көшелері жарыс алаңы да, қауіпті контент түсіретін орын да емес. Заң талаптарын әдейі елемеудің кез келген көрінісі міндетті түрде құқықтық жауапкершілікке әкеледі. Қала тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету – біздің басты міндетіміз", – деп түйіндеді Тимур Ноғайбаев.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
10:17, 19 ақпан 2026
Алматыда полиция жол қауіпсіздігін бақылауға алды
Алматыда дрифт жасаған жүргізуші көлігінен айырылып, қамауға алынды
19:12, 24 сәуір 2026
Алматыда дрифт жасаған жүргізуші көлігінен айырылып, қамауға алынды
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны
14:52, 18 сәуір 2025
Алматыда дрифт жасаған жүргізуші әкімшілік қамауға алынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Кадис&quot;
22:05, Бүгін
Воспитанник "Севильи" Кармона перешёл в "Улытау"
Фото: ФК &quot;Тараз&quot;
21:33, Бүгін
Видеообзор победы "Шахтёра" над "Таразом" в матче Первой лиги
Фото: ФК &quot;МЛ Витебск&quot;
21:03, Бүгін
Полузащитник сборной Беларуси Лисакович может продолжить карьеру в Казахстане
Фото: UFC
20:33, Бүгін
"UFC сказали - других боёв не будет": Двалишвили ждёт трилогию против Петра Яна
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: