#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Қазақстандағы этномәдени бірлестіктерге Конституцияның арнайы басылымдары берілді

Қазақстандағы этномәдени бірлестіктерге Конституцияның арнайы басылымдары берілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 18:15 Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі
Биылғы 1 шілдеде Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы күшіне енеді.

Осы тарихи дата қарсаңында Алматы қаласында ҚР Премьер-министрінің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева этномәдени бірлестіктердің өкілдеріне Мемлекет басшысы жолдаған жаңа Конституцияның арнайы басылымдарын табыстады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Іс-шараға қатысушылардың әрқайсысына Президенттің хаты мен Конституция данасы ұсынылды. Өз хатында Мемлекет басшысы жемісті еңбегі және Әділетті Қазақстанды құруға қосқан үлесі үшін шынайы ризашылығын білдірген.

"Конституцияда бекітілген мызғымас құндылықтар ел игілігін арттырып, қоғамның тұрақты дамуына жол ашады деп сенемін. Мемлекетіміз нығайып, қастерлі Отанымыз өсіп-өркендей берсін!" – делінген Президент хатында.

Жиында Үкімет басшысының орынбасары Ата Заңда Қазақстан қоғамының іргелі құндылықтары көрініс тапқанын атап өтті.

Қазақстандағы этномәдени бірлестіктерге Конституцияның арнайы басылымдары берілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 18:15

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

"Конституцияның преамбуласында бүкіл қоғам үшін айрықша мәнге ие негізгі құндылықтар мен ұстанымдар айқындалған. Олардың қатарында Әділетті Қазақстан идеясы, "Заң мен тәртіп" қағидаты, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын мүлтіксіз сақтау, ел бірлігі мен қоғамдық ынтымақ, этносаралық және конфессияаралық келісім бар. Бұл құндылықтар бейбітшілік, сыйластық пен қоғамдық сенім орнықты дамудың берік негізіне айналған еліміз үшін ерекше маңызды. Конституция мемлекеттік институттарға ғана емес, әрбір азаматқа, әрбір қоғамдық бірлестікке, өзінің адал еңбегімен және белсенді қызметімен Қазақстан халқының бірлігін нығайтуға үлес қосып жүрген барша қауымға арналған", – деп атап өтті Премьер-министрдің орынбасары.

Аида Балаева "Қазақстан Халық Кеңесі" консультативтік-кеңесші институтының құрылуына да арнайы тоқталды. Оның құрамының үштен бірін еліміздің этномәдени бірлестіктерінің мүшелері құрайды. Қалған орындар коммерциялық емес ұйымдар мен мәслихат өкілдері арасында теңгерімді түрде бөлінеді.

Қазақстандағы этномәдени бірлестіктерге Конституцияның арнайы басылымдары берілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 18:15

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Осылайша, Қазақстан Халық Кеңесі халық үніне құлақ асатын әрі Әділетті мемлекет қағидаттарына негізделген сындарлы қоғамдық диалогты қалыптастыруға ықпал ететін мүлде жаңа әрі бірегей институт болмақ.

Қазақстандағы этномәдени бірлестіктерге Конституцияның арнайы басылымдары берілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.06.2026 18:15

Сурет: Мәдениет және ақпарат министрлігінің баспасөз қызметі

Еске сала кетейік, 15 наурызда өткен республикалық референдумда Қазақстанның жаңа Конституциясы қабылданды. Жаңа редакцияда Әділетті Қазақстанның негізгі құндылықтары мен "Заң мен тәртіп" қағидаты бекітіліп, адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау кепілдіктері күшейтілді. Құжаттағы басты жаңашылдықтардың қатарында бір палаталы Парламент – Құрылтайдың және Қазақстан Халық Кеңесінің құрылуы бар.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев 1 шілдеден бастап Қазақстанның жаңа Конституциясы заңды күшіне енетінін айтып, бұл ел дамуының жаңа кезеңінің бастауы болатынын мәлімдеді.
14:42, Бүгін
Мемлекет басшысы: Жаңа Конституция Қазақстан дамуының жаңа дәуіріне жол ашады
Кукурузное поле, кукуруза, сбор кукурузы, урожай, выращивание кукурузы, сбор урожая
09:27, 25 қыркүйек 2025
Ауыл шаруашылығы өндірушілері бірқатар арнайы техника үшін салық төлемейді
Конституция РК, референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна
15:06, 25 ақпан 2026
Респонденттердің 86,5%-ы Жаңа Конституция жобасын қолдайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: НОК РК
18:40, Бүгін
Ледовое шоу с участием Михаила Шайдорова в Ереване перенесли
Фото: БК &quot;Туров&quot;
18:17, Бүгін
Миодраг Райкович стал главным тренером баскетбольной "Астаны"
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
17:49, Бүгін
Александр Кержаков оценил новый формат чемпионата мира с 48 сборными
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
17:44, Бүгін
Чемпионские истории не только на поле: 10 спортивных фильмов на MEGOGO
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: