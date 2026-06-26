Алматыда Мемлекет басшысының атынан отандық БАҚ қызметкерлері марапатталды
Бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері күні қарсаңында Алматы қаласында медиа саласы өкілдерін марапаттау рәсімі өтті.
Президенттің атынан мемлекеттік наградаларды Премьер-министрдің орынбасары – Мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева табыстады.
Үкімет басшысының орынбасары сала өкілдерін құттықтап, 25 маусым күні Ақордада өткен марапаттау рәсімінде Мемлекет басшысы бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлерінің еңбегіне жоғары баға беріп, оларға ризашылығын білдіргенін атап өтті.
"Баршаңызға белгілі, күні кеше Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Ақордада БАҚ өкілдерімен кездесіп, журналистерге мемлекеттік наградалар, БАҚ саласындағы сыйлықтар мен гранттар табыстады. Президент өз сөзінде ақпарат саласы қызметкерлерінің еңбегіне жоғары баға беріп, ел дамуы жолындағы маңызды қызметтері үшін ризашылығын білдірді. Ал бүгін біз Алматыда ел игілігі жолында табанды еңбек етіп жүрген ақпарат саласының майталмандарына құрмет көрсетіп отырмыз", – деді Премьер-министрдің орынбасары.
Аида Балаева мемлекет сала қызметкерлеріне жүйелі түрде қолдау көрсетіп, олардың кәсіби дамуына және әлеуметтік қорғалу деңгейін арттыруға қажетті жағдай жасап келе жатқанын айтты.
Президенттің қолдауымен кейінгі үш жылда Астана қаласында 200 журналист баспанамен қамтамасыз етілді. Биыл бұл бастама еліміздің барлық өңірін қамтып, ақпарат саласының 66 қызметкеріне пәтер беріледі.
Сонымен қатар журналистиканың сапасын арттыруға және шығармашылық ізденісті ынталандыруға бағытталған "Үркер" ұлттық сыйлығы мен "Тұмар" телевизиялық сыйлығының да маңызы ерекше.
"Тұрғын үй бағдарламалары, мемлекеттік сыйлықтар мен гранттар, кәсіби байқаулар және басқа да қолдау шараларының барлығы масс-медиа қызметкерлерінің әлеуметтік мәртебесін нығайтып, еліміздің ақпараттық кеңістігінің сапалы дамуына қолайлы жағдай жасауға бағытталып отыр. Мемлекет ақпарат саласын стратегиялық маңызы бар бағыт ретінде қарастырады. Сондықтан журналистерді қолдауға арналған мұндай жүйелі жұмыстар алдағы уақытта да жалғасатын болады", – деді Аида Балаева.
Салтанатты іс-шара барысында отандық журналистиканың дамуына қосқан үлесі үшін медиа саласының қызметкерлеріне "Парасат", "Құрмет" ордендері, "Ерен еңбегі үшін", "Шапағат" медальдары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Президентінің Алғысы табысталды.
Марапатталғандар тізімі:
- Иманбай Жұбай – "Парасат" ордені
- Алтын Иманбаева – "Құрмет" ордені
- Зұлхаят Маханова – "Құрмет" ордені
- Бағдатхан Мүптекеқызы – "Құрмет" ордені
- Фируза Перзадаева – "Құрмет" ордені
- Серік Үсен – "Құрмет" ордені
- Болатбек Асанбаев – "Ерен еңбегі үшін" медалі
- Лариса Асхарова – "Ерен еңбегі үшін" медалі
- Тоқтар Жақашов – "Ерен еңбегі үшін" медалі
- Наиль Ишмухаметов – "Ерен еңбегі үшін" медалі
- Олег Костомаров – "Ерен еңбегі үшін" медалі
- Лимара Қазиева – "Ерен еңбегі үшін" медалі
- Александр Нездемковский – "Ерен еңбегі үшін" медалі
- Баян Әлтай – "Шапағат" медалі