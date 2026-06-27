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Қоғам

Шілде айында қазақстандықтар қанша күн демалады

Субұрқақ, жаз, шілде, демалыс күндері, Астана күні, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.06.2026 17:35 Сурет: Zakon.kz
2026 жылдың шілде айында тек бір ғана мемлекеттік мереке – Астана күні тойланады. Одан бөлек, жаздың екінші айында атап өтілуі тиіс бірнеше кәсіби мереке де бар, деп хабарлайды Zakon.kz.

Елімізде 6 шілдеде тойланатын Астана күні биыл дүйсенбіге сәйкес келеді, соған байланысты ел тұрғындарына үш күн қатарынан демалыс беріледі. Атап айтқанда:

  • бес күндік жұмыс аптасында қазақстандықтар қатарынан үш күн демалады: 4, 5 және 6 шілде (сенбі, жексенбі, дүйсенбі). Аптаның алғашқы жұмыс күні – 7 шілде, сейсенбі.
  • алты күндік жұмыс аптасындағыларға екі күн демалыс қарастырылған: 5 және 6 шілде (жексенбі және дүйсенбі). Ал 4 шілде, сенбі – толыққанды жұмыс күні болып қалады.

Шілдеде бес күндік жұмыс аптасындағы қазақстандықтарды барлығы 9 демалыс және 22 жұмыс күні күтіп тұр, ал алты күндіктілерге 5 демалыс және 26 жұмыс күні арналады

Дегенмен шілде айы кәсіби және өзге де айтулы мерекелерге бай. Бұл күндер ресми демалыс болмағанымен, ел арасында кеңінен атап өтіліп, сала мамандарына құттықтаулар айтылады.

Бұған дейін елімізде 30 тамызда Конституция күні мемлекеттік мереке ретінде атап өтілетін, алайда заңнамаға өзгерістер енгізілгеннен кейін бұл күн енді демалысқа жатқызылмайды. Енді Конституция күні 15 наурызда тойланады, сондықтан тамыз айының соңында қосымша демалыс күні берілмейді, ал Астана күні жаздағы жалғыз мемлекеттік мереке болып табылады.

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Сурет Камшат Сатиева
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