#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+26°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда электросамокаттарға қатысты ауқымды профилактикалық іс-шара басталды

Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки, самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.06.2026 19:38 Фото: Zakon.kz
29 маусым мен 1 шілде аралығында Алматы қаласында полиция "Электросамокаттар және электрмопедтер" атты жедел-профилактикалық іс-шара өткізуде, деп хабарлайды Zakon.kz.

Белгілі болғандай, іс-шара 1 шілдеден бастап күшіне енетін заңнамадағы өзгерістер қарсаңында ұйымдастырылып отыр. Жаңа нормаларда электрсамокаттар мен электрмопедтерді пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ кикшеринг қызметін көрсететін операторлардың жауапкершілігі нақты айқындалған.

Жедел-профилактикалық іс-шараның негізгі мақсаты – жол-көлік оқиғаларының алдын алу, жол жүрісі қағидаларының бұзылуына жол бермеу және жеке мобильділік құралдарын пайдаланушылардың құқықтық мәдениетін қалыптастыру.

Іс-шара барысында полиция қызметкерлері жол жүрісі қағидаларының сақталуын бақылауды күшейтіп, профилактикалық рейдтер мен түсіндіру жұмыстарын жүргізуде. Әсіресе жолаушы тасымалдау, қауіпті маневр жасау, бағдаршамның тыйым салатын сигналына өту, жолдың жүріс бөлігін кесіп өту қағидаларын бұзу, сондай-ақ электрсамокаттарды ретсіз қою фактілерін анықтауға ерекше назар аударылуда.

"Біздің басты міндетіміз – құқық бұзушылықтардың алдын алу. Біз электрсамокат пайдаланушылар арасында қауіпсіз қозғалыс мәдениетін қалыптастырып, заңнаманың жаңа талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге күш саламыз. Жол қозғалысына қатысушы әрбір азамат қауіпсіздікке ортақ жауапкершілікпен қарауы тиіс, – деді Алматы қаласы ПД әкімшілік полиция басқармасының бастығы Әбдінұр Тасыбаев.

Бұған дейін Астанаға кіреберісте есірткі курьері ұсталғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
20:34, Бүгін
Ербол Хамитовқа, қысқы Паралимпиада жүлдегерлері мен жаттықтырушыларына қанша сыйақы төленгені белгілі болды
Жолаушы тасымалы, Алматы, тексеріс, полиция
20:58, 21 қараша 2025
Алматыда жолаушылар тасымалына қатысты жаппай тексеріс басталды
Заң бұзған адам жауапқа тартылды
14:32, 23 қаңтар 2025
Алматыда отбасылық жанжалға қатысы бар ер адамның аңшылық қаруы тәркіленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Астана&quot;
21:03, Бүгін
"Астана" сделала заявление о возможном недопуске в еврокубки
Фото: ФК &quot;Тобол&quot;
20:31, Бүгін
Лидер "Тобола" Жумашев может перейти в "Факел"
Фото: UFC
20:04, Бүгін
Джон Джонс назвал победителя боя между Царукяном и Топурией
Фото: Телеграм-канал UKIMET
19:31, Бүгін
Видео вручения Бибисаре Асаубаевой награды от Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: