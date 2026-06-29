Астанаға кіреберісте есірткі курьері ұсталды
Фото: Zakon.kz
Елордада синтетикалық есірткі жеткізу арнасының жолы кесілді, күдікті қолға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Істің мән-жайы туралы 2026 жылғы 29 маусымда қалалық Полиция департаменті баяндап берді.
"Қалаға кіреберісте есірткі заттарын сақтау және өткізу күдігімен Hyundai автокөлігінің 30 жастағы жүргізушісі ұсталды. Анықталғандай, ол елордаға келген бойда есірткіні жасырып қоятын орынды дайындап үлгерген. Көлікке жүргізілген тінту барысында ұнтақ тәрізді зат салынған капсула табылып, оның мефедрон екені анықталды".
Ведомство атап өткендей, кейіннен күдікті тағы екі жасырын орынның мекенжайын көрсетіп, ол жерлерден қосымша есірткі партиялары табылып, тәркіленді. Тәркіленген мефедронның жалпы салмағы шамамен жарты келіні құрады.
"Есірткі заттарын сақтау және өткізу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды",- делінген ақпаратта.
Тергеу барысында күдіктінің елорда тұрғыны екені және есірткіні ірі партиялармен жеткізіп, кейін оны қала аумағында және еліміздің бірқатар өңірінде таратумен айналысқаны анықталды.
"Полиция қызметкерлерінің жедел әрі кәсіби іс-қимылының нәтижесінде синтетикалық есірткіні жеткізу және тарату арнасының жолы кесілді". Астана ПД баспасөз қызметі
Полиция есірткінің заңсыз айналымы ауыр қылмыстар санатына жатады және қатаң қылмыстық жауапкершілікке әкеп соғатынын ескертеді.
"Есірткі заттарын жеткізу, сақтау және тарату арналарын анықтау мен олардың жолын кесу бағытындағы жұмыстар тұрақты түрде жалғасуда. Есірткі таратудан заңсыз пайда табуға бағытталған кез келген әрекет міндетті түрде қылмыстық қудалауға және бас бостандығынан айыру жазасына әкеледі",- деп ескертті құзырлы орган.
Бұған дейін Астанада автокөліктен ақша ұрлады деген күдікпен жас жігіт ұсталғанын жазғанбыз.
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