#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+28°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматы полициясы электросамокат пайдаланушыларына маңызды ескерту жасады

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 09:26 Фото: Zakon.kz
Алматыда 2026 жылғы 29 маусым мен 1 шілде аралығында "Электросамокаттар және электрмопедтер" атты жедел-профилактикалық іс-шара (ЖПІШ) өткізіліп жатыр.

Қалалық полиция департаментінің түсіндіруінше, іс-шараның өткізілуіне электросамокаттарға қатысты жаңа ережелердің күшіне енуі себеп болған.

"Іс-шара 1 шілдеден бастап күшіне енетін заңнамадағы өзгерістер қарсаңында ұйымдастырылды. Аталған өзгерістерде электросамокат және электрмопед пайдаланушыларының құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ кикшеринг қызметін көрсететін операторлардың жауапкершілігі айқындалған", – деп хабарлады Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына полиция департаменті.

ЖПІШ-тің негізгі мақсаты – жол-көлік оқиғаларының алдын алу, жол қозғалысы ережелерінің бұзылуына жол бермеу және жеке мобильділік құралдарын пайдаланушылардың құқықтық мәдениетін арттыру.

Іс-шара аясында полиция қызметкерлері:

  • жол қозғалысы ережелерінің сақталуына бақылауды күшейтті;
  • профилактикалық рейдтер өткізіп, азаматтармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Жолаушы тасымалдау, қауіпті маневр жасау, бағдаршамның тыйым салатын белгісіне өту, жолдың жүру бөлігін кесіп өту қағидаларын бұзу, сондай-ақ электросамокаттарды ретсіз жерге қалдыру сияқты өрескел заң бұзушылықтарды анықтауға ерекше назар аударылуда.

Алматы қаласы полиция департаменті Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Абдинұр Тасыбаевтың айтуынша, тәртіп сақшыларының басты мақсаты – құқық бұзушылықтың алдын алу.

"Біз электросамокат пайдаланушылардың қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырып, заңнаманың жаңа талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге ұмтыламыз. Жол қозғалысының әрбір қатысушысы қауіпсіздікке ортақ жауапты екенін түсінуі керек", – деді ол.

Сондай-ақ Алматы қаласының полиция департаменті электросамокат және электрмопед пайдаланушыларын жол қозғалысы ережелерін сақтауға, өзге жол қозғалысына қатысушылардың құқықтарын құрметтеуге және заңнаманың жаңа талаптарын мүлтіксіз орындауға шақырды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мопед, мопеды, мопедист, мопедисты, байк, байки, самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты
19:38, 29 маусым 2026
Алматыда электросамокаттарға қатысты ауқымды профилактикалық іс-шара басталды
Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ
09:46, 09 қыркүйек 2025
ІІМ: 9 есірткі зертханасы жойылды
Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты
12:54, 26 маусым 2026
Алматы полициясы электросамокат жүргізушілеріне ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Легендарный российский тренер Сёмин оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
13:44, Бүгін
Легендарный российский тренер Сёмин оценил выступление сборной Узбекистана на ЧМ-2026
Артём Тарасов и Еркебулан Токтар
13:18, Бүгін
От мести за друга до клетки: история противостояния Токтара и Тарасова перед боем
Первый круг КПЛ-2026 посетило и посмотрело свыше 7 миллионов зрителей
13:00, Бүгін
Первый круг КПЛ-2026 поcмотрело свыше 7 миллионов зрителей
&quot;Атырау&quot; может усилиться легионером из Хорватии Франьо Прце
12:47, Бүгін
"Атырау" может усилиться легионером из Хорватии Франьо Прце
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: