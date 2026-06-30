Алматы полициясы электросамокат пайдаланушыларына маңызды ескерту жасады
Қалалық полиция департаментінің түсіндіруінше, іс-шараның өткізілуіне электросамокаттарға қатысты жаңа ережелердің күшіне енуі себеп болған.
"Іс-шара 1 шілдеден бастап күшіне енетін заңнамадағы өзгерістер қарсаңында ұйымдастырылды. Аталған өзгерістерде электросамокат және электрмопед пайдаланушыларының құқықтары мен міндеттері, сондай-ақ кикшеринг қызметін көрсететін операторлардың жауапкершілігі айқындалған", – деп хабарлады Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарына полиция департаменті.
ЖПІШ-тің негізгі мақсаты – жол-көлік оқиғаларының алдын алу, жол қозғалысы ережелерінің бұзылуына жол бермеу және жеке мобильділік құралдарын пайдаланушылардың құқықтық мәдениетін арттыру.
Іс-шара аясында полиция қызметкерлері:
- жол қозғалысы ережелерінің сақталуына бақылауды күшейтті;
- профилактикалық рейдтер өткізіп, азаматтармен түсіндіру жұмыстарын жүргізіп жатыр.
Жолаушы тасымалдау, қауіпті маневр жасау, бағдаршамның тыйым салатын белгісіне өту, жолдың жүру бөлігін кесіп өту қағидаларын бұзу, сондай-ақ электросамокаттарды ретсіз жерге қалдыру сияқты өрескел заң бұзушылықтарды анықтауға ерекше назар аударылуда.
Алматы қаласы полиция департаменті Әкімшілік полиция басқармасының бастығы Абдинұр Тасыбаевтың айтуынша, тәртіп сақшыларының басты мақсаты – құқық бұзушылықтың алдын алу.
"Біз электросамокат пайдаланушылардың қауіпсіздік мәдениетін қалыптастырып, заңнаманың жаңа талаптарының сақталуын қамтамасыз етуге ұмтыламыз. Жол қозғалысының әрбір қатысушысы қауіпсіздікке ортақ жауапты екенін түсінуі керек", – деді ол.
Сондай-ақ Алматы қаласының полиция департаменті электросамокат және электрмопед пайдаланушыларын жол қозғалысы ережелерін сақтауға, өзге жол қозғалысына қатысушылардың құқықтарын құрметтеуге және заңнаманың жаңа талаптарын мүлтіксіз орындауға шақырды.