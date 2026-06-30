Тіркеусіз болмайды: Алматыда полиция электр көлігі иелеріне маңызды ескерту жасады
Сурет: pixabay
Алматы қаласында қолданыстағы заңнамаға сәйкес міндетті мемлекеттік тіркеуге жататын екі доңғалақты электр көліктерін тіркеу жұмыстары жалғасуда, деп хабарлайды Zakon.kz.
Полиция 2026 жылғы 30 маусымда мұндай көлік иелеріне мемлекеттік тіркеуден уақытылы өтудің маңызын еске салды. Бұл көлік құралын заңды түрде пайдалануға және меншік иесінің құқықтарын қорғауға мүмкіндік береді.
"Егер сіздің екі доңғалақты электр көлігіңіз мемлекеттік тіркеуге жататын болса, құжат рәсімдеуді кейінге қалдырмауға кеңес береміз. Қазіргі таңда тіркеу рәсімі жеңілдетілген, көп уақыт алмайды және көптеген азаматтар оны сәтті аяқтап үлгерді. Мемлекеттік тіркеу – заң талаптарын орындау ғана емес, көлік құралын заңды пайдаланудың, меншік құқығын қорғаудың және жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды кепілі", – деді Алматы қаласы ПД Әкімшілік полиция басқармасының Процессинг орталығының бастығы Нұрсұлтан Ақмырзаев.
Полиция департаменті мемлекеттік тіркеуге қатысты кеңес алып, қажетті құжаттарды мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында рәсімдеуге болатынын атап өтті.
Бұған дейін Алматыда арандатушылық видео түсірген ер адам 15 тәулікке қамалғанын жазғанбыз.
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