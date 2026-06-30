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"Әкім қазір келеді!": Алматыда арандатушылық видео түсірген ер адам 15 тәулікке қамалды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 30.06.2026 10:01 Фото: pexels
Алматының 36 жастағы тұрғыны әлеуметтік желіде көпшіліктің назарын аудармақ болғанымен, шектен шығып кеткен. Соның салдарынан ол 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.

Видеоны әсерлі ету үшін ер адам кадрда қаладағы құрылыс жұмыстарына тексеріс жүргізуге әкім келетінін айтып, былапыт сөздер қолданған.

Әлеуметтік желіде жарияланған бейнежазба көп ұзамай тек қолданушылардың ғана емес, полиция қызметкерлерінің де назарын аударды.

"Аталған азамат қоғамдық тәртіпті өрескел бұзып, айналасындағыларға анық құрметсіздік танытқан. Ұсақ бұзақылық жасағаны үшін оған қатысты әкімшілік жауапкершілік шаралары қолданылды", – деп хабарлады Алматы қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Сот шешімімен құқық бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.

Тәртіп сақшылары азаматтарды заң шеңберінен шықпауға тағы бір мәрте шақырды.

"Интернетте танымал болуға ұмтылу заңға қайшы әрекеттерге сылтау бола алмайды. Қоғамдық тәртіпті бұзатын кез келген іс-әрекетке құқықтық баға беріледі. Лайк пен қаралым жинау ниеті шынайы жауапкершілікке әкелуі мүмкін", – деп ескертті Алматы қаласы полиция департаментінің баспасөз қызметі.

Еске салайық, бұған дейін интимдік бейнежазбаларды таратамын деп қорқытқан қазақстандықтың ұсталғаны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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