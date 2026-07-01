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Қоғам

Қазақстанда кезекші ХҚКО мен арнайы ХҚКО мекенжайлары өзгерді – тізім

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 13:00 Фото: gov4c.kz
Еліміздің бірқатар өңірлерінде 2026 жылғы 1 шілдеден бастап кезекші және мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары өзгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осыған байланысты "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ өзінің Telegram-арнасында кезекші ХҚКО мен арнайы ХҚКО мекенжайларының өзекті тізімін жариялады.

Қазақстанда кезекші ХҚКО мен арнайы ХҚКО мекенжайлары өзгерді – тізім, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.07.2026 13:00

Сурет: Telegram/gov4c_resmi

Корпорация кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс режимін еске салды:

  • жұмыс күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін,
  • сенбі күні 09:00-ден 13:00-ге дейін.
"Ал кезекші мамандандырылған ХҚКО-ларда жұмыс күндері өтініштер 09:00-ден 18:00-ге дейін қабылданады, дайын құжаттар 20:00-ге дейін беріледі. Сенбі күні өтініштер 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданып, дайын құжаттар 13:00-ге дейін беріледі",- деп қорытындылады ведомство.

Бұған дейін Қазақстанда жасанды интеллектті зерттейтін университет ашылатындығын жазғанбыз.

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