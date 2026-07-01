Қазақстанда кезекші ХҚКО мен арнайы ХҚКО мекенжайлары өзгерді – тізім
Фото: gov4c.kz
Еліміздің бірқатар өңірлерінде 2026 жылғы 1 шілдеден бастап кезекші және мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталықтарының мекенжайлары өзгерді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Осыған байланысты "Азаматтарға арналған үкімет "мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ өзінің Telegram-арнасында кезекші ХҚКО мен арнайы ХҚКО мекенжайларының өзекті тізімін жариялады.
Корпорация кезекші халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмыс режимін еске салды:
- жұмыс күндері сағат 09:00-ден 20:00-ге дейін,
- сенбі күні 09:00-ден 13:00-ге дейін.
"Ал кезекші мамандандырылған ХҚКО-ларда жұмыс күндері өтініштер 09:00-ден 18:00-ге дейін қабылданады, дайын құжаттар 20:00-ге дейін беріледі. Сенбі күні өтініштер 09:00-ден 12:00-ге дейін қабылданып, дайын құжаттар 13:00-ге дейін беріледі",- деп қорытындылады ведомство.
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