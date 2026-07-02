Қазақстанда Конституция аллеясы ашылды
Сурет: ҚР Конституциялық соттың баспасөз қызметі
1 шілде – Қазақстан Республикасы Конституциясының күшіне енген күні Астанада жаңа Конституция аллеясы ашылды.
Конституциялық соттың баспасөз қызметінің мәліметінше, аллея Мәңгілік Ел даңғылында, Қазақстан Республикасы Президентінің Мемлекеттік архиві мен Конституциялық сот ғимаратының жанында орналасқан.
"Астанада жаңа қоғамдық кеңістіктерді қалыптастыру игі дәстүрге айналды. Дегенмен бұл аллеяның өзіндік ерекше символдық мәні бар", – делінген хабарламада.
Ведомствоның айтуынша, аллеяның дәл осы күні ашылуы елдің жасампаздыққа ұмтылысын, жайлы қалалық ортаны дамытуға деген ниетін және мемлекеттің әл-ауқатына ортақ жауапкершілікті білдіреді.
Еске салайық, 2026 жылғы 1 шілдеде Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы күшіне енді. Осыған байланысты Конституциялық сот еліміздің жаңа Негізгі заңының құқықтық мәртебесіне қатысты түсіндірме берген болатын.
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