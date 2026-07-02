Байқоңыр кезекті кемені ғарышқа ұшыруға дайындауда
Сурет: ғарыш айлағының баспасөз қызметі
1 шілде күні Байқоңыр ғарыш айлағында Халықаралық ғарыш станциясына (ХҒС) ұшатын "Союз МС-29" кемесінің экипажын ұшыру алдындағы дайындық ресми түрде басталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ғарышкерлер қонақүйі – "Космонавт" ғимаратының алдында ұшыруға қатысатын елдердің жалаулары көтерілді. Атап айтқанда:
- Қазақстанның;
- Ресейдің;
- АҚШ-тың жалаулары.
"Бұл рәсім ғарышқа ұшуға дайындықтың қорытынды кезеңі ресми түрде басталғанын білдіреді", – делінген "Роскосмос" баспасөз қызметінің хабарламасында.
Жоспарланған ұшырылымға дейін шамамен екі апта уақыт бар. Осы аралықта ғарышкерлердің күн тәртібі әр сәтке дейін жоспарланған. Олар бұл кезеңде соңғы дайындық жаттығуларын, медициналық тексерулер мен ғылыми эксперименттерді, салтанатты іс-шараларды өткізеді.
NASA мәліметінше, "Союз МС-29" кемесінің негізгі экипажына төмендегілер енген:
- Петр Дубров – командир;
- Анна Кикина – бортинженер;
- Анил Менон – бортинженер.
Бұған дейін Бірегей ғарыш обсерваториясы Жерге құлауы мүмкін екенін, оны құтқару үшін бұрын-соңды болмаған операция басталатындығын жазғанбыз.
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