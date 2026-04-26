Қоғам

Байқоңырдан "Союз" зымыраны ұшырылды

Байқоңырдан &quot;Союз&quot; зымыраны ұшырылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.04.2026 10:13 Сурет: Telegram/Роскосмос
2026 жылғы 26 сәуірде сағат 03:22-де Қазақстан уақытымен Байқоңыр ғарыш айлағы аумағынан Халықаралық ғарыш станциясына жүк кемесі – "Прогресс МС-34" ұшырылды. Оны орбитаға "Союз-2.1а" зымыран-тасығышы жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Роскосмос мәліметінше, барлық техникалық операциялар штаттық режимде сәтті өткен. Атап айтқанда:

  • кеме белгіленген орбитаға шығарылды;
  • зымыранның үшінші сатысынан ажыратылды;
  • антенналары мен күн батареялары ашылды.

Мәліметте айтылғандай, жүк кемесінің Халықаралық ғарыш станциясымен түйісуі 28 сәуірде Мәскеу уақытымен сағат 03:01-де жоспарланып отыр.

ХҒС-ты жабдықтауға арналған 95-миссия аясында "Прогресс" кемесі орбитаға шамамен 2,5 тонна жүк жеткізеді. Оның ішінде:

  • станцияны қайта жанармаймен қамтамасыз етуге арналған 700 кг отын;
  • 420 кг ауыз су;
  • станция атмосферасын толықтыруға арналған 50 кг оттегі бар.

Сонымен қатар, кеме ХҒС-74 экипажы мен станция жүйелеріне қажетті 1348 кг құрғақ жүк жеткізеді. Оның қатарында жаңа "Орлан-МКС" №8 скафандры да бар.

Бұған дейін, 15 сәуірде Байқоңырда "Прогресс МС-34" кемесін ұшыруға дайындықтың соңғы кезеңі жүргізілуде екенін жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Байқоңырдан Халықаралық ғарыш станциясына экипажға арналған жабдық пен азық-түлік тиелген жүк кемесі ұшырылды
21:16, 11 қыркүйек 2025
Қытай зымыран ұшырып, үш жерсерікті орбитаға шығарды
21:54, 08 қыркүйек 2025
"Союз МС-26" кемесі ғарыштан аман-есен оралып, қазақ даласына қонды
09:39, 20 сәуір 2025
Триллером завершился четвертьфинал "Жетысу" в азиатской Лиги чемпионов по волейболу
15:07, Бүгін
Казахстанские волейболисты остались без наград пляжных Азиатских игр в Китае
14:30, Бүгін
Масудов заявил о дефиците игроков после матча с "Женисом" в КПЛ
14:11, Бүгін
Казахстанский футболист забил гол в матче европейского чемпионата
13:51, Бүгін
