Байқоңырда "Прогресс МС-34" кемесін ұшыруға дайындықтың соңғы кезеңі жүргізілуде
Сурет: Роскосмос
Роскосмос мамандары "Прогресс МС-34" жүк ғарыш кемесін отын компоненттерімен және сығылған газдармен толтыру жұмыстарын аяқтады. Жанармай құю станциясына жеткізілмес бұрын кеме бақылау үшін өлшеніп, теңгерімдеу рәсімінен өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айта кетейік, жүк кемесін Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшыру 26 сәуірге жоспарланған.
Алдағы кезеңдерде "Прогресс" кемесі мынадай жұмыстардан өтеді:
- өтпелі бөлікпен түйістіру;
- соңғы тексеру (авторлық қарау);
- бас қаптаманы (қорғаныш қаптама) орнату;
- зымыранмен бірге толық құрастыру.
