Табиғи апат болуы мүмкін: еліміздегі ірі қорықтардың бірі қазақстандықтарға ескертумен жүгінді
Сурет: pexels
Қазақстандағы ең ірі қорықтартың бірі саналатын "Алтын-Емел" ұлттық табиғи паркі 2026 жылдың 2 шілдесінде ел тұрғындары мен сапарға шыққалы жүрген азаматтарға маңызды ескерту жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми хабарлама парктің Instagram парақшасында жарияланған:
"Ауа райының қолайсыздығына (нөсер жаңбыр) байланысты аймақта сел жүру қаупі бар. Саяхаттарыңызды жоспарлау кезінде осы ақпаратты ескеруді сұраймыз!",- делінген ақпаратта.
"Алтын-Емел" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі — Қазақстандағы ең үлкен қорықтардың бірі. Оның жалпы аумағы 300 мың гектардан асады. Ол Жетісу облысындағы Іле өзені аңғарында орналасқан (Алматы қаласынан шамамен 250 км қашықтықта). Парк өзінің ерекше шөлді-таулы ландшафтарымен, сирек кездесетін жабайы жануарларымен (құлан, қарақұйрық) және бірегей археологиялық ескерткіштерімен танымал. 2017 жылы ол ЮНЕСКО-ның биосфералық резерват мәртебесін алған.
Айта кетейік 2026 жылдың 1 шілдеде Алматы қаласы мен Алматы облысының тау бөктеріндегі өзендердегі су деңгейінің күрт көтерілуіне байланысты сел қаупі жарияланған болатын.
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