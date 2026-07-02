"Халық бухгалтері" акциясы аясында 60 мың кәсіпкер тегін кәсіби көмек алды
Акцияның негізгі мақсаты – кәсіпкерлерге практикалық қолдау көрсету, салықтық және бухгалтерлік есепті жүргізудің сапасын жақсарту және салық төлеушілерге 2026 жылы күшіне енген салық заңнамасындағы өзгерістерді түсінуге көмектесу. Акция аясында облыс орталықтарындағы, сондай-ақ Астана, Алматы, Шымкент қалаларындағы Мемлекеттік кірістер департаментінің бөлімшелерінде азаматтарға тегін жеке кеңес беру ұйымдастырылды. Кеңес беру кәсіби бухгалтерлер мен мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлерімен жүргізілді. Акцияға жалпы 120-дан астам аккредитациядан өткен кәсіби бухгалтерлер қатысты. Алты айдың ішінде бұл акция сұранысқа ие, кәсіби бухгалтерлер қауымдастығы және бизнес секторы арасындағы мемлекеттің ашық диалог алаңына айналды.
Акция нәтижесі бойынша:
- 60 мыңнан астам салық төлеушілер тегін кеңес алды;
- 3247 ашық есік күні іс-шарасы өткізілді;
- Жергілікті деңгейде 2928 семинар ұйымдастырылды;
- 512 сұхбат пен сараптамалық түсініктемелер дайындалды;
- БАҚ, теледидар, радио және әлеуметтік желілерде 10 мыңнан астам мақала жарияланды;
- Ақпараттық роликтер радиостанцияларда 45 000-нан астам рет шығарылды;
- Zakon.kz ақпараттық қолдауымен акция материалдары, соның ішінде төрт вебинар – 2,5 млн қаралым жинады.
Тәжірибе көрсеткендей, кәсіпкерлер арасында тікелей өзара әрекеттесу форматына сұраныс айтарлықтай жоғары. Қатысушылар жаңа Салық кодексін қолдану, оңтайлы салық режимін таңдау, өтпелі кезеңнің ерекшеліктері, салық жеңілдіктері мен шегерімдері, ҚҚС бойынша тіркеу және есептен шығару, арнаулы салық режимдерін қолдану, электронды шот-фактураларды рәсімдеу, ақпараттық жүйелерді пайдалану, өзін-өзі жұмыспен қамтыған жеке тұлғаларды есепке алу және олардың қызметіне қатысты мәселелер бойынша сараптамалық түсініктемелер алды.
Акцияның ерекше құнды аспектісі кәсіпкерлердің тәжірибелі кәсіби бухгалтерлерден және мемлекеттік кірістер органдарының қызметкерлерінен тікелей жеке кеңес алуы болды, бұл оларға нақты жағдайлардың шешімін тез табуға және салық міндеттемелерін орындау кезінде ықтимал қателердің алдын алуға мүмкіндік берді. "Халық бухгалтері" салық сауаттылығын арттыруға, салықтық міндеттемелерді ерікті орындау мәдениетіне тәрбиелеуге және қолайлы бизнес-ортаны құруға бағытталған мемлекет пен кәсіби қоғамдастық арасындағы ынтымақтастықтың тиімді үлгісіне айналды. Тегін кәсіби көмек мыңдаған кәсіпкерлерге заңнамалық өзгерістерге сенімдірек бейімделуге және ең өзекті сұрақтарына дер кезінде жауап алуға мүмкіндік берді.
Осы тәжірибе әрі де өз жалғасын тауып, жергілікті мемлекеттік кірістер базасында ай сайын, бухгалтерлік ұйымдармен бірлесе отырып салық заңнамасын түсіндіру бойынша "Ашық есік күндері" өткізілетін болады.