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Қоғам

Алматы облысында төтенше жағдай қаупіне байланысты тұрғындар эвакуацияланды

Алматы облысында төтенше жағдай қаупіне байланысты тұрғындар эвакуацияланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.07.2026 23:02 Сурет: Төтенше жағдайлар министрлігі
Алматы облысында төтенше жағдайлардың алдын алу шаралары жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің үйлестіруімен жергілікті атқарушы органдар Ақсай өзенінің су ағысын карьерден негізгі арнасына бұру жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Ведомствоның мәліметінше, қауіпті аумақта инженерлік техника жұмылдырылып, қажетті инженерлік жұмыстар атқарылып жатыр.

Қарасай ауданында қауіпсіздік мақсатында 9 жеке тұрғын үйдің тұрғындары алдын ала эвакуацияланды. Барлығы 11 адам, оның ішінде бір бала қауіпсіз жерге көшірілді. Зардап шеккендер жоқ. Қауіпті аумақ тұрақты бақылауда, тұрғындармен түсіндіру жұмыстары жүргізілген.

Ал Еңбекшіқазақ ауданында жағалауды бекіту, жолдың бүлінген бөлігін тазарту және көлік қозғалысын қалпына келтіру жұмыстары жалғасуда. Бұған дейін ТЖМ құтқарушылары 42 адамды, оның ішінде 5 баланы және 8 шетел азаматын қауіпсіз жерге эвакуациялаған. Зардап шеккендер тіркелмеген.

Алдын алу жұмыстарына ҚР ТЖМ бөлімшелері, ТЖМ-нің 28237 әскери бөлімінің әскери қызметшілері, "Қазселденқорғау" мамандары және жергілікті атқарушы органдардың өкілдері жұмылдырылған.

Қазіргі таңда жағдай ҚР Төтенше жағдайлар министрлігінің тұрақты бақылауында.

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Айдос Қали
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