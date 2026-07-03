Қазақстанда әлеуметтік қызметтер порталы жақсара түсті
Енді тапсырысты QR арқылы қол қою немесе электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) арқылы растауға болады.
Министрлік атап өткендей, пайдаланушы өзіне ыңғайлы тәсілді өзі таңдайды. QR арқылы қол қою жаңа мүмкіндігі ЭЦҚ-ны үшінші тұлғаларға беруге байланысты тәуекелдерді азайтып, қызметтердің қауіпсіздігін арттырады.
"Тағы бір жаңалық – тауарды SMS-код арқылы растау. Жеткізу кезінде немесе тауарды өзіңіз алып кеткен жағдайда алушының ұялы телефонына бір реттік SMS-код жіберіледі. Код расталғаннан кейін тапсырыс автоматты түрде "Орындалды" мәртебесіне өтеді. Бұл тауарды алу процесінің ашықтығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді". ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі
Aleumet порталында техникалық оңалту құралдарын алушыларға арналған онлайн-сауалнама іске қосылды. Пайдаланушылар техникалық оңалту құралдарының құны, қосымша төлем мөлшері және оларды сатып алу қолайлылығына қатысты өз пікірлерін білдіре алады. Сауалнамаға порталдағы сілтеме немесе QR-код арқылы қатысуға болады.
Сондай-ақ Inva.gov.kz порталында онлайн өзін-өзі бағалау сауалнамасы іске қосылды. Объект иелері мен бизнес өкілдері өз нысандарының қолжетімділігін бағалап, анықталған кедергілерді жою бойынша ұсынымдар ала алады. Ол үшін портал немесе QR-код арқылы сауалнаманы ашып, өту қажет болады.
Бұған дейін Қазақстанда жеңіл электромобильдер саны өсіп келетіндігін жазғанбыз.