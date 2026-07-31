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Қоғам

Күні мен уақытын таңдауға болады: қазақстандықтар үшін медициналық-әлеуметтік сараптамадан өту жеңілдетілді

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, сурет - Zakon.kz жаңалық 31.07.2026 13:14 Фото: freepik
Қазақстанда медициналық-әлеуметтік сараптамадан (МӘС) өту үшін электронды кезек енгізіліп жатыр. Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 31 шілдеде Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство хабарламасында айтылғандай, Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекеттік қызмет көрсету жүйесін цифрлық түрлендіру жұмысын жалғастырып жатыр.

"Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі мемлекеттік қызметтер көрсету жүйесін цифрлық трансформациялау жұмыстарын жалғастыруда. Осы бағыттағы кезекті жаңашылдықтардың бірі – медициналық-әлеуметтік сараптама аясында көзбе-көз куәландырудан өтуге арналған электрондық кезек сервисінің енгізілуі. Қазіргі уақытта пилоттық жоба Ақмола облысы мен Алматы қаласында іске асырылуда. Жаңа тетік азаматтарға МӘС бөлімшесіне барудың өзіне қолайлы күні мен уақытын алдын ала таңдауға мүмкіндік береді. Бұл қызмет алушыларды қабылдау үдерісін тиімді ұйымдастырып, күту уақытын қысқартуға ықпал етеді." Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

Сонымен қатар электрондық кезек келушілер легін жұмыс күні бойына біркелкі бөлуге мүмкіндік беріп, қабылдауды ұйымдастырудың тиімділігін арттырады және азаматтар мен медициналық-әлеуметтік сараптаманы жүзеге асыратын мамандар үшін барынша қолайлы жағдай қалыптастырады.

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, пилоттық жоба іске қосылғаннан бері алдын ала жазылу мүмкіндігін 2,8 мыңға жуық адам пайдаланды. Жоба аясында алынған тәжірибе жаңа сервистің тиімділігін бағалауға және оны әрі қарай жетілдіру бойынша нақты қадамдарды айқындауға мүмкіндік береді.

Министрлікте атап өткендей, заманауи цифрлық құралдарды енгізу медициналық-әлеуметтік сараптама саласындағы мемлекеттік қызметтердің қолжетімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған жүйелі жұмыстың бір бөлігі болып табылады.

"Жаңашылдықтың басты мақсаты – МӘС жүргізудің қолданыстағы тәртібін сақтай отырып, қызмет көрсету сапасын арттыру және оны азаматтардың қажеттіліктеріне барынша бейімдеу." Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

2026 жылғы 29 шілдеде Қазақстанда МӘМС жарналарын төлеу және сақтандырылған азаматтарды есепке алу қағидалары жаңартылғаны белгілі болды.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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