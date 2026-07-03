Қазақстанда жеңіл электромобильдер саны өсіп келеді
Сурет: unsplash
Ұлттық статистика бюросына Қазақстандағы жеңіл электр автомобильдерінің саны туралы мәліметтерді ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша Қазақстанда 24 634 жеңіл электромобиль тіркелген.
"12 айда олардың саны 55,6% артты. Бір жыл бұрын елімізде 15 835 электромобиль есепте тұрған болатын". ҚР Ұлттық статистика бюросы
Ең көп электромобиль Алматы қаласында тіркелген. Қала үлесіне елдегі барлық электромобильдердің 62% тиесілі – 15 280 құрайды.
Саны бойынша көшбасшы өңірлер үштігіне сондай-ақ Астана қаласы (2 885 бірлік) мен Алматы облысы (1 589 бірлік) кіреді.
Электромобильдер Қазақстанның барлық өңірлерінде тіркелгенімен, өңірлер бойынша таралуы біркелкі емес. Ең төмен көрсеткіш Абай облысында – 78 бірлік және Ұлытау облысында – 41 бірлік тіркелді.
Бұған дейін жеке практикамен айналысатын тұлғалардың ЖТС төлеу мерзімі 7 шілдеде аяқталатындығын жазғанбыз.
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