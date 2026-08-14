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Қоғам

Қазақстанда қанша адам тұрады: қала және ауыл халқының саны

Перепись населения, население, численность населения, население Казахстана, население РК, рост населения, рост населения в РК, рост населения в Казахстане, народ, казахстанцы, сурет - Zakon.kz жаңалық 14.08.2026 14:11 Фото: Zakon.kz
Бүгін, 2026 жылғы 14 тамызда Ұлттық статистика бюросы Қазақстан халқының жынысы және елді мекен түрі бойынша саны туралы жаңартылған деректерді жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарияланған мәліметке сәйкес, 2026 жылғы 1 шілдедегі жағдай бойынша республика халқының жалпы саны 20 590 589 адам болды. Жыл басынан бері халық саны 90 767 адамға, ал маусымнан шілдеге дейін 14 610 адамға артқан.

Елімізде 10 065 819 ер адам және 10 524 770 әйел тұрады.

Қазақстандағы қала халқының саны – 13 190 585 адам. Оның ішінде 6 287 993 ер адам және 6 902 592 әйел бар.

Ауылдық жерлерде 7 400 004 адам тұрады. Оның 3 777 826-сы – ер адам, 3 622 178-і – әйел.

Ірі мегаполистер арасында халық саны бойынша Алматы көш бастап тұр. 1 шілдедегі жағдай бойынша қалада 2 373 772 адам тұрады. Астана халқының саны – 1 682 721, Шымкентте – 1 310 681 адам.

Облыстар арасында халық саны ең көп өңір – Түркістан облысы. Онда 2 145 680 адам тұрады. Ал халқы ең аз өңір – Ұлытау облысы, мұндағы халық саны 218 015 адамды құрады.

Қала халқының үлесі ең жоғары өңірлер – Қарағанды (82,7%), Ұлытау (79,6%) және Ақтөбе (76,5%) облыстары. Ал қала тұрғындарының үлесі ең төмен өңірлер қатарында Алматы (19,3%), Түркістан (25,4%) және Жетісу (46%) облыстары бар.

Айта кетейік, үкімет 2035 жылға қарай Астана халқының санын 2 275 000 адамға жеткізуді жоспарлап отыр.

Бұған дейін сарапшылар тұрғындары ұзақ өмір сүретін қалалар мен өңірлерді атаған еді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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