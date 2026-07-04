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Қоғам

Елордада Астана күнінде қосымша 60 автобус желіге шығарылады

Автобус, Астана, Астана күні, қосымша автобус, концерт, Open Air, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.07.2026 14:47 Сурет: Zakon.kz
6 шілдеде "Астана Арена" стадионында Open Air концерті өтеді. Қала тұрғындары мен қонақтарының ыңғайлылығы үшін іс-шара аяқталғаннан кейін қоғамдық көліктің жұмысы күшейтіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Қосымша 60 автобус желіге шығарылып, бірқатар бағыттардағы автобустар саны артады", деп жазады City Transportation Systems желіде.

  • Қала орталығы бағытында: №10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67 және №501.
  • Әуежай бағытында:№10, №26, №37, №40, №42, №49, №51, №53, №60, №67, №302, №303, №308, №309 және №501.

Жол ақысы қолданыстағы қалалық тариф бойынша төленеді. Жеңілдікті және мектеп жол жүру карталарының қолданылуы сақталады.

Жолаушылар легі артатынын ескеріп, сапарларыңызды алдын ала жоспарлау сұралады.

Бұған дейін ертең - Ұлттық домбыра күніне орай еліміздің барлық өңірінде мәдени бағдарлама ұйымдастырылып жатқанын жазғанбыз.

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