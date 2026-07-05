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Қоғам

Астанадағы республикалық Бас мешітке "Нұрсұлтан мешіті" атауы берілді

Астанадағы республикалық Бас мешітке &quot;Нұрсұлтан мешіті&quot; атауы берілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.07.2026 10:50 Сурет: muftyat.kz
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы елордадағы республикалық Бас мешітке "Нұрсұлтан мешіті" атауы берілгенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Мәліметке сәйкес, жаңа атау ресми түрде қолданысқа енгізіледі.

ҚМДБ-ның мәлімдеуінше, республикалық Бас мешіт – елорданың ғана емес, бүкіл Қазақстан мұсылман жамағатының ортақ рухани ордасы.

"Мешіт халық бірлігін нығайтуға, бейбітшілік пен келісімді дәріптеуге, ізгілік пен мейірімділік құндылықтарын насихаттауға, сондай-ақ имандылық пен адамгершілікке негізделген игі бастамаларды қолдауға қызмет етіп келеді", – делінген хабарламада.

Діни басқарма жаңа атаумен республикалық Бас мешіт алдағы уақытта да халқымыздың рухани өміріне қызмет етіп, қоғамдағы бірлік пен ынтымақты нығайтуға, дәстүрлі рухани құндылықтарды сақтауға және игі бастамаларды дамытуға өз үлесін қоса беретінін атап өтті.

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Айдос Қали
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