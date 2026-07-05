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Қоғам

5 шілдедегі Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қандай

Обмен валют, обмен валюты, обмен денег, обменный курс, валюта, разные валюты, обменник, обменники, обменный пункт, доллары, курс доллара, курс доллара к тенге, доллар и тенге, доллары и тенге, повышение курса доллара, повышение доллара, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.07.2026 11:33 Фото: Zakon.kz
5 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкі белгілеген және Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 5 шілдеде валюталардың ресми бағамы мынадай:

  • АҚШ доллары – 472,17 теңге;
  • еуро – 540,82 теңге;
  • рубль– 6,11 теңге;
  • Қытай юані – 69,62 теңге.

Айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.

Астанадағы айырбастау пункттеріндегі бағам:

АҚШ доллары:

сатып алу – 472 теңге;

сату – 479 теңге.

Еуро:

сатып алу – 540 теңге;

сату – 550 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,72 теңге;

сату – 6,02 теңге.

Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі бағам:

АҚШ доллары:

сатып алу – 474,69 теңге;

сату – 476,81 теңге.

Еуро:

сатып алу – 540,74 теңге;

сату – 546,07 теңге.

Рубль:

сатып алу – 5,84 теңге;

сату – 5,98 теңге.

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Айдос Қали
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