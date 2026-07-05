5 шілдедегі Алматы мен Астанадағы валюта бағамы қандай
Фото: Zakon.kz
5 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкі белгілеген және Алматы мен Астанадағы айырбастау пункттеріндегі шетел валюталарының бағамы жарияланды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан Ұлттық банкінің ресми мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 5 шілдеде валюталардың ресми бағамы мынадай:
- АҚШ доллары – 472,17 теңге;
- еуро – 540,82 теңге;
- рубль– 6,11 теңге;
- Қытай юані – 69,62 теңге.
Айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін.
Астанадағы айырбастау пункттеріндегі бағам:
АҚШ доллары:
сатып алу – 472 теңге;
сату – 479 теңге.
Еуро:
сатып алу – 540 теңге;
сату – 550 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,72 теңге;
сату – 6,02 теңге.
Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі бағам:
АҚШ доллары:
сатып алу – 474,69 теңге;
сату – 476,81 теңге.
Еуро:
сатып алу – 540,74 теңге;
сату – 546,07 теңге.
Рубль:
сатып алу – 5,84 теңге;
сату – 5,98 теңге.
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