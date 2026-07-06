Қазақстандағы үш күндік рейд: мыңдаған жасөспірім полицияға жеткізілді
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда үш күнге созылған профилактикалық рейдтер барысында 4 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 2026 жылғы 1-3 шілде аралығында Алматы және Шымкент қалаларында, сондай-ақ Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарында, Абай және Ұлытау облыстарында ауқымды профилактикалық іс-шаралар өтті.
Шаралардың негізгі мақсаты – кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.
Рейдтерге шамамен 3 мың полиция қызметкері жұмылдырылды.
Нәтижесінде полиция бөлімшелеріне 2400-ден астам кәмелетке толмаған жеткізілді. Оның ішінде:
- 1 500-ден астамы – әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін;
- 1 000-ы – қараусыз және қадағалаусыз жүргені үшін.
Сонымен қатар іс-шаралар барысында 4 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Атап айтқанда:
- 257 ата-ана балаларын тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды;
- 1500-ге жуық ата-ана кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта көшеде немесе ойын-сауық орындарында жүргені үшін жауапкершілікке тартылды.
Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі ата-аналарға үндеу жасады.
"Құрметті ата-аналар! Балалардың қауіпсіздігі – ең алдымен отбасының жауапкершілігі. Жазғы демалыс кезінде балаларыңыздың немен айналысып жүргеніне ерекше көңіл бөліп, олардың қайда екенін, кімдермен араласатынын және бос уақытын қалай өткізетінін бақылауда ұстауларыңызды сұраймыз", – делінген ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.
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