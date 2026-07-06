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Қоғам

Қазақстандағы үш күндік рейд: мыңдаған жасөспірім полицияға жеткізілді

Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.07.2026 12:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда үш күнге созылған профилактикалық рейдтер барысында 4 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мәліметінше, 2026 жылғы 1-3 шілде аралығында Алматы және Шымкент қалаларында, сондай-ақ Алматы, Жамбыл, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Қызылорда облыстарында, Абай және Ұлытау облыстарында ауқымды профилактикалық іс-шаралар өтті.

Шаралардың негізгі мақсаты – кәмелетке толмағандар арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу және балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Рейдтерге шамамен 3 мың полиция қызметкері жұмылдырылды.

Нәтижесінде полиция бөлімшелеріне 2400-ден астам кәмелетке толмаған жеткізілді. Оның ішінде:

  • 1 500-ден астамы – әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін;
  • 1 000-ы – қараусыз және қадағалаусыз жүргені үшін.

Сонымен қатар іс-шаралар барысында 4 мыңға жуық әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Атап айтқанда:

  • 257 ата-ана балаларын тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін тиісінше орындамағаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылды;
  • 1500-ге жуық ата-ана кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта көшеде немесе ойын-сауық орындарында жүргені үшін жауапкершілікке тартылды.

Осыған байланысты Ішкі істер министрлігі ата-аналарға үндеу жасады.

"Құрметті ата-аналар! Балалардың қауіпсіздігі – ең алдымен отбасының жауапкершілігі. Жазғы демалыс кезінде балаларыңыздың немен айналысып жүргеніне ерекше көңіл бөліп, олардың қайда екенін, кімдермен араласатынын және бос уақытын қалай өткізетінін бақылауда ұстауларыңызды сұраймыз", – делінген ҚР ІІМ баспасөз қызметінің хабарламасында.
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Айдос Қали
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