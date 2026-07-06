Үлкен Алматы көлінде аяғын жарақаттаған турист құтқарылды
Сурет: видео скрині
6 шілдеде Алматы тауларында Төтенше жағдайлар министрлігінің құтқарушылары аяғын жарақаттап алған жас туристке көмек көрсетіп, оны қауіпсіз жерге эвакуациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
ТЖМ мәліметінше, құтқарушылардың көмегі теңіз деңгейінен шамамен 2 300 метр биіктікте орналасқан Үлкен Алматы көлі маңында қажет болған.
2008 жылы туған қыз тау бағытымен төмен түсіп келе жатқан кезде аяғын жарақаттап алып, өздігінен қозғала алмай қалған.
Хабарлама түскеннен кейін оқиға орнына Алматы қаласы ТЖД Құтқару қызметінің мамандары жедел жетті. Құтқарушылар зардап шеккен қызды тауып, оған алғашқы медициналық көмек көрсетіп, "Аюсай" визит-орталығына дейін қауіпсіз түсірді.
Одан кейін турист қыз әрі қарай тексерілуі үшін жедел медициналық жәрдем бригадасына тапсырылды.
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