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Қоғам

Ақтауда жағажайдан итбалықтардың өлекселері табылды

Ақтауда жағажайдан итбалықтардың өлекселері табылды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.07.2026 17:50 Сурет: Маңғыстау облысы экология департаменті
Ақтау қаласының жағажайларынан итбалықтардың өлекселері табылды. Қазір мамандар олардың нақты санын анықтап, теңіз суынан сынама алып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Маңғыстау облыстық экология департаментінің мәліметінше, биылғы 3 шілдеде Ақтау қаласының жағажайларында итбалықтардың өлекселері анықталған.

Қазіргі уақытта мамандар өлекселердің нақты санын анықтап, оларды есепке алу жұмыстарын жүргізіп жатыр.

Оқиғаға байланысты Маңғыстау облысы бойынша экология департаментінің мамандары аталған аумақтан теңіз суының сынамаларын алған.

Ведомствоның хабарлауынша, зерттеу нәтижелері шыққаннан кейін қосымша ақпарат жарияланады.

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Айдос Қали
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