Шымбұлаққа апаратын жолдағы шектеулер қашан алынады: мерзімі белгілі болды
Мамандардың мәліметінше, аталған аумақта 5,7 шақырым орта қысымды газ құбыры және 2,7 шақырым кәріз желісі тартылуда.
Жоба толық аяқталғаннан кейін жол бойында орналасқан нысандар инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз етіледі.
Қазіргі уақытта құрылысшылар газ құбырының алғашқы бөліктерін орнатып, кәріз желілерін тартып, темір-бетон құдықтарын монтаждауда. Жұмыстарды 2026 жылдың қараша айының соңына дейін аяқтау жоспарланған.
Әкімдіктің мәліметінше, құрылыс жұмыстары табиғи ландшафтты барынша сақтау мақсатында экологиялық талаптарды сақтай отырып жүргізілуде.
Осыған байланысты жолдың жекелеген учаскелерінде көлік қозғалысына уақытша шектеулер енгізілуі мүмкін. Сондықтан қала тұрғындары мен қонақтарына бағыттарын алдын ала жоспарлау ұсынылды.
Еске салайық, 2026 жылғы 13 маусымда Конституциялық сот Алматы әкімдігінің Шымбұлақ шатқалына автокөліктердің кіруін шектеп, тек электр көліктерінің жүруіне рұқсат берген қаулысының бір тармағын Конституцияға сәйкес келмейді деп таныған болатын.