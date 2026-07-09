Ғылым және жоғары білім министрлігінің функциялары жаңартылды
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2026 жылғы 2 шілдедегі қаулысымен Ғылым және жоғары білім министрлігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап айтқанда, егер заңнамаға сәйкес министрлікке кіріс әкелетін қызметті жүзеге асыру құқығы берілсе, мұндай қызметтен түскен кірістер, егер Қазақстан Республикасының заңнамасында өзгеше көзделмесе, мемлекеттік бюджетке аударылатыны нақтыланды.
Сондай-ақ 2026 жылғы 12 шілдеден бастап министрліктің бірқатар функциялары жаңа редакцияда қолданысқа енгізіледі.
Жаңартылған функцияларға мыналар кіреді:
- білім беру мониторингін жүргізу және білім беру жүйесін басқаруды цифрлық қамтамасыз ету, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы цифрлық объектілерді ұйымдастыру және олардың жұмыс істеу қағидаларын бекіту;
- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласындағы цифрлық объектілерге қойылатын ең төменгі талаптарды әзірлеу және бекіту;
- жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын бекіту және орналастыру бөлігінде білім беру жүйесін басқару органдарының цифрлық қызметін қамтамасыз ету;
- мемлекеттік бюджет пен республикалық маңызы бар қалалардың, облыстардың және астананың жергілікті атқарушы органдарының мемлекеттік тапсырысы есебінен қаржыландырылатын іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулердің ғылыми және ғылыми-техникалық жобалары мен бағдарламаларын үйлестіру (мемлекеттік қорғаныс тапсырысы шеңберінде іске асырылатын жобаларды қоспағанда);
- ғылыми немесе ғылыми-техникалық қызмет субъектілерінің "Қазақстан ғылымы" бірыңғай цифрлық жүйесі немесе ұлттық инновациялық жүйенің "бір терезесі" арқылы ғылыми-техникалық ақпарат алу тәртібін айқындау;
- ғылыми және ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламалар аясында салалық уәкілетті және жергілікті атқарушы органдардың қызметін үйлестіру;
- орталық және жергілікті атқарушы органдарда Қазақстан Республикасының тіл туралы заңнамасының сақталуын бақылау;
- мемлекеттік тілді оқытуға және оның қолданылу аясын кеңейтуге бағытталған ІТ-жобаларды әзірлеуді, енгізуді және цифрландыруды қамтамасыз ету;
- цифрландыру саласындағы уәкілетті органмен келісу арқылы мемлекеттік қызметтерді көрсету үдерістерін автоматтандыру және оңтайландыру;
- мемлекеттік қызметтерді электрондық форматқа көшіру бойынша шаралар қабылдау;
- мемлекеттік құпиялар мен заңмен қорғалатын өзге де мәліметтерді қоспағанда, мемлекеттік цифрлық рұқсаттар тізілімін жүргізу;
- лицензия берушілер мен лицензия беру рәсімін келісетін мемлекеттік органдарды айқындауға қатысты нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу және келісу;
- біліктілік талаптары мен оларды растайтын құжаттар тізбесін бекіту туралы нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу, келісу және бекіту;
- астана, облыстар және республикалық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдарымен келісу арқылы еңбек нарығының қазіргі және болашақтағы қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіби біліктіліктерді тануға деген сұранысты қалыптастыру;
- жетекшілік ететін бағыттар бойынша технологиялық құзырет орталықтарын, мақсатты технологиялық бағдарламаларды және технологиялық платформаларды айқындау жөнінде инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау саласындағы уәкілетті органға ұсыныстар енгізу;
- инновациялық қызметті мемлекеттік қолдауға қатысатын инновациялық жүйе субъектілерінің венчурлік қорларды конкурстық негізде бірлесіп қаржыландыру қағидаларын және тиісті нысаналы көрсеткіштерді әзірлеу мен бекіту.
Сонымен қатар ережеге жаңа функция енгізілді. Ол министрліктің өз қызметін, оның ішінде ішкі үдерістерін цифрлық трансформациялау бағдарламаларын әзірлеу, бекіту және іске асыруды көздейді.
Қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. Бұл ретте оның жекелеген нормалары белгіленген мерзімдерде қолданысқа енгізіледі.
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