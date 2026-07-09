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Қоғам

Алматыда жаңа аялдама пайдалануға берілді

Алматыда Республика алаңындағы Тәуелсіздік монументіне қарама-қарсы, Сәтбаев көшесінің бойында орналасқан &quot;Алматы қаласының әкімдігі&quot; жаңа аялдама пункті пайдалануға берілді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 15:55 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
Алматыда Республика алаңындағы Тәуелсіздік монументіне қарама-қарсы, Сәтбаев көшесінің бойында орналасқан "Алматы қаласының әкімдігі" жаңа аялдама пункті пайдалануға берілді.

Бұл туралы қалалық Жол қозғалысын ұйымдастыру және жолаушылар тасымалы басқармасының өкілдері хабарлады.

Аялдама заманауи павильонмен, жолаушыларға арналған күту орындарымен және ақпараттық тақталармен жабдықталған. Оны орналастыру кезінде жолаушылардың қауіпсіздігіне, жайлылығына және автобусқа міну мен түсу қолайлылығына ерекше назар аударылды.

Бұл аялдамаға екі бағыт бойынша №21, №45, №95 және №121 автобус бағыттары қызмет көрсетеді. Аталған бағыттарға күн сайын 75 автобус шығып, қаланың ең сұранысқа ие аудандарының біріне тұрақты қатынасты қамтамасыз етеді.

Жаңа аялдаманың іске қосылуы қоғамдық көлік қызметінің сапасын арттыруға, мемлекеттік және қоғамдық нысандардың қолжетімділігін жақсартуға, сондай-ақ Алматының орталық бөлігіндегі жолаушылар үшін қолайлы жағдай жасауға мүмкіндік береді.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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