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Қоғам

Еңбек кітапшасында түзетулер болса, еңбек өтілін қалай растауға болады

Пенсия, пенсионеры, пенсионер, пенсионный возраст, пенсионные накопления, пенсионные отчисления, пенсионный фонд, ЕНПФ, пенсионная система, накопительная пенсионная система, накопления, пенсионные выплаты, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 16:38 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Астана қаласы бойынша Халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитеті департаментінің басшысы Асқар Аймағамбетов 2026 жылғы 9 шілдеде Өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен брифингте зейнетақы тағайындау кезінде еңбек өтілінің қалай расталатынын түсіндіріп берді.

Журналистер еңбек кітапшасында түзетулер, қателер немесе кейбір жазбалар жоқ болған жағдайда, зейнетақы тағайындау кезінде еңбек өтілі қалай есепке алынатынын сұрады.

Асқар Аймағамбетовтің айтуынша, 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтілі зейнетақы төлемдерін тағайындау кезінде еңбек кітапшасы арқылы расталады.

Сонымен қатар, базалық зейнетақыны тағайындау кезінде міндетті зейнетақы жарналары аударылған кезеңдер де еңбек өтілі ретінде есепке алынады.

"Зейнетақы төлемдерін тағайындау кезінде 1998 жылғы 1 қаңтарға дейінгі еңбек өтілі еңбек кітапшасы арқылы есепке алынады. Сонымен қатар, базалық зейнетақыны тағайындау кезінде міндетті зейнетақы жарналары төленген кезеңдер де ескеріледі. Алайда еңбек кітапшасында қандай да бір түзетулер, қателер немесе жазбалар жеткіліксіз болса, мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Көп жағдайда кадр қызметкерлері қажетті мәліметтерді толық көрсетпеген болады. Мысалы, бұйрықтың нөмірі немесе күні жазылмайды. Кейде мөр мүлде қойылмайды немесе мөрдің таңбасы анық емес, қате басылған болады. Мұндай жағдайлар өте жиі кездеседі", – деді Асқар Аймағамбетов.

Оның айтуынша, мұндай жағдайда зейнетақы тағайындататын азаматтар еңбек өтілін мұрағаттық анықтама арқылы растауы қажет. Ал егер еңбек кітапшасындағы мәліметтерде елеулі сәйкессіздіктер болса, онда азамат сотқа жүгініп, еңбек өтілін немесе заңдық маңызы бар фактіні сот тәртібімен анықтатуы тиіс. Бұл жағдайда соттың шешімі еңбек өтілін растауға негіз болады.

Бұған дейін Ғылым және жоғары білім министрлігінің функциялары жаңартылғанын жазғанбыз.

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