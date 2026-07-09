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Қоғам

Ақтөбелік мұғалімдерге 5 млрд теңге көлеміндегі демалыс ақысы уақытында төленбеген

Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана , сурет - Zakon.kz жаңалық 09.07.2026 19:30 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Ақтөбеде 1 шілдеден бастап еңбек демалысына шыққан мұғалімдер демалыс ақысын ала алмағанына шағымданды. Бұл жағдайға өңірлік білім басқармасы түсінік берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Педагогтердің айтуынша, оларға "ақша жоқ" деп жауап берген.

"Педагогтер үшін еңбек демалысы – артықшылық немесе сән-салтанат емес, заңмен кепілдендірілген құқық. Демалыс ақысы мұғалімдердің азық-түлік, коммуналдық қызметтер, емделу, туған-туыстарына бару сияқты негізгі қажеттіліктерін өтеуге мүмкіндік береді. Ал бұл төлемдерсіз демалыс тынығу кезеңі емес, алаңдаушылық пен белгісіздікке толы уақытқа айналады", – делінген "Диапазон" редакциясына жолданған хатта.

Мұғалімдер демалыс ақысының не себепті уақытында төленбегенін және оны нақты қашан алатынын сұрап отыр.

Білім басқармасының мәліметінше, мұғалімдерге тиесілі демалыс ақысы 10 шілдеге дейін толық төленеді. Жалпы төлем көлемі шамамен 5 млрд теңге болады.


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Айдос Қали
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