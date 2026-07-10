Ақпараттық хабарлама: Құрылтай сайлауы - 2026
"ЮрИнфо" Компаниясы" ЖШС – www.zakon.kz сайтының (бұдан әрі – Сайт) меншік иесі, "Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы" 1995 жылғы 28 қыркүйектегі № 2464 Қазақстан Республикасы Конституциялық заңына және Қазақстан Республикасы Президентінің 2026 жылғы 1 шілдедегі № 1338 "Қазақстан Республикасы Құрылтайының сайлауын тағайындау туралы" Жарлығына сәйкес, Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттығына кандидаттардың партиялық тізімдерін ұсынған саяси партияларға 2026 жылғы 23 тамызға тағайындалған Қазақстан Республикасы Құрылтайы депутаттарының сайлауына қатысу мақсатында Сайтта сайлауалды үгіт материалдарын (бұдан әрі – үгіт материалдары) орналастыру үшін интернет-алаңдарды ұсыну ақысының мөлшері, шарттары және тәртібі туралы хабарлайды.
Сайлауалды үгіт-насихат жүргізу партиялық тізімдер бойынша кандидаттарды тіркеу мерзімі аяқталған кезден басталып, сайлау күні алдындағы күні сағат 00:00-де аяқталады. Осыған орай, Сайтта сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру 2026 жылғы 23 шілде сағат 18:00-ден басталып, 2026 жылғы 22 тамыз сағат 00:00-де аяқталады.
Сайтта интернет-алаңдарды ұсыну Сайттың меншік иесі мен саяси партияның сенім білдірілген өкілі арасында жасалатын шарттың және саяси партияның сенім білдірілген өкілінің жазбаша өтінішінің негізінде жүзеге асырылады.
Үгіт материалдарын орналастыру көлемі мен мерзімі саяси партияның сенім білдірілген өкілінің жазбаша өтінішінде көрсетіледі және тараптар жасасқан шартта айқындалып, бекітіледі.
Жазбаша өтініштер тіркеу журналына келіп түсу ретіне қарай тіркеледі. Әрбір өтінішке тіркеу кезінде реттік нөмір беріліп, келіп түскен күні көрсетіледі.
Жазбаша өтінішке мынадай құжаттар қоса берілуге тиіс:
- партиялық тізімнің тіркелгенін растайтын құжаттың көшірмесі;
- саяси партияның сенім білдірілген өкілінің өкілеттігін растайтын құжаттың көшірмесі (оның ішінде уәкілетті орган берген тиісті куәлік);
- сенім білдірілген өкілдің жеке куәлігінің көшірмесі;
- шарт жасасуға сенім білдірілген өкілдің өкілеттігін растайтын құжаттар.
Сайтта сайлауалды үгіт материалдарын орналастыру кезектілігі жазбаша өтініштердің келіп түсу ретіне қарай айқындалады. Егер өтініштер бір мезгілде келіп түссе, орналастыру кезектілігі жеребе тарту арқылы белгіленеді. Орналастырылған материалдар Сайттың desktop-нұсқасында, мобильді нұсқасында және мобильді қосымшасында қолжетімді болады.
Сайлауалды үгіт материалдары Сайтқа орналастырылатын күнге дейін кемінде 1 (бір) күнтізбелік күн бұрын HTML5, GIF, JPEG, PNG және Microsoft Word форматтарында ұсынылуға тиіс.
Сайлауалды үгіт материалдарында оларды қаржыландыру көзі туралы мәліметтер және материалды ұсынған сенім білдірілген тұлғаның тегі көрсетілуге тиіс.
Сайлауалды үгіт материалдарын ұсынған саяси партиялар олардың мазмұнының Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына сәйкестігі үшін дербес жауапты болады.
Егер сайлауалды үгіт материалдарында конституциялық құрылысты күштеп өзгерту, республиканың тұтастығын бұзу, мемлекеттің қауіпсіздігіне нұқсан келтіру, әлеуметтік, нәсілдік, ұлттық, діни, тектік-топтық немесе рулық алауыздықты қоздыру, қатыгездік пен зорлық-зомбылыққа табынуды насихаттау, заңнамада көзделмеген әскерилендірілген құралымдарды құру идеялары қамтылса, сондай-ақ басқа депутаттыққа кандидаттардың ар-намысына, қадір-қасиетіне немесе іскерлік беделіне нұқсан келтіруі мүмкін ақпарат болса, Сайттың меншік иесі мұндай үгіт материалдарын орналастырудан бас тартуға құқылы.
Саяси партияның сенім білдірілген өкілі Сайттың меншік иесінің талап етуі бойынша үгіт материалдарында қамтылған жоғарыда көрсетілген сипаттағы ақпараттың дұрыстығын растайтын құжаттарды ұсынуға міндетті.
Осы ақпараттық хабарламада көрсетілген интернет-алаңдарды ұсыну шарттары мен тәртібі Қазақстан Республикасының уәкілетті органдарының талаптарына сәйкес өзгертілуі немесе толықтырылуы мүмкін.
Материалдарды орналастыру құны:
Әлеуметтік желілерде @zakon.kz жарнама құқығымен орналастыру
Медиалық жарнаманы орналастыру
Медиалық жарнаманы орналастыру. Стандарттан тыс форматтар
Орналастыру үшін қабылданатын материалдарға қойылатын техникалық талаптар:
Контентке қойылатын талаптар:
- Орналастыруға мына форматтардағы дайын баннерлер қабылданады: HTML5, GIF, JPEG, PNG
- Өлшем таңдалған сурет форматына сәйкес болуы тиіс;
- Баннер бірнеше жарнаманы имитацияламау керек;
- Баннердегі суреттердің сапасы жоғары әрі анық болуы, сондай-ақ ондағы мәтіннің оқуға жеңіл болуы тиіс. Бұлыңғыр, көмескі немесе сапасы төмен кескіндерді пайдалануға жол берілмейді;
- Анимация ұзақтығы 30 секундтан аспауы тиіс;
- Анимация циклді түрде ойнатылуы тиіс, бірақ 30 секундтан аспауы тиіс;
- Жарнамаларда жыпылықтау, жыпылықтайтын фон немесе пайдаланушының назарын шамадан тыс аударатын басқа да тітіркендіргіш визуалды әсерлерді қолдануға тыйым салынады;
- Скрипттердің пайдаланушыға кедергі келтіретін немесе зиянды әрекеттерді автоматты түрде орындауына жол берілмейді. Мысалы, pop-up терезелердің өздігінен ашылуы, парақша мекенжайының автоматты түрде өзгертілуі және осыған ұқсас әрекеттер;
- Операциялық жүйенің (ОЖ) интерфейс элементтеріне ұқсайтын баннерлерді пайдалануға тыйым салынады;
- Жарнамалық материалмен бірге міндетті түрде мақсатты бетіне сілтеме ұсынылуы тиіс.
HTML5-ке қойылатын техникалық талаптар
HTML5 файлдары бар ZIP мұрағатын жасау кезінде келесі талаптарды сақтаңыз:
○ ZIP мұрағатындағы HTML5 файлдарының SSL-мен үйлесімді екеніне көз жеткізіңіз. HTTPS қолдайтын сайттарда көрсетілуі үшін HTML5 креативтері SSL-мен үйлесімді болуы тиіс.
○ Google Web Designer бағдарламасында DoubleClick ортасын таңдаңыз. Егер HTML5 креативтерін жасау үшін Google Web Designer пайдалансаңыз, орта (Environment) ретінде "DoubleClick" нұсқасын таңдаңыз.
○ Өлшемдерге қатысты ұсынымдар:
HTML5 креативтерінің өлшемі тек бекітілген болуы мүмкін.
Мысалы: <meta name="ad.size" content="width=240,height=400">
○ Басу тегінің мысалы:
<html>
<head>
<meta name="ad.size" content="width=240,height=400">
<script type="text/javascript">
var clickTag = "http://қону-бетіне-сілтеме"; </script>
</head>
[Мұнда креативтің қалған коды орналасады] </html>
○ Креативте басқан кезде өтетін URL ретінде clickTag айнымалысын пайдалану қажет:
<a href="javascript:window.open(window.clickTag)">
<img src="images/dclk.png" border=0>
</a>
ZIP мұрағатында HTML коды және басқа форматтағы файлдар: CSS, JS, HTML, GIF, PNG, JPG, JPEG, SVG болуы тиіс.
ZIP мұрағатының көлемі 150 КБ-тан аспауы тиіс.
Жүктелетін ZIP мұрағатында 40 файлдан артық болмауы тиіс.
Кодқа және барлық ресурстарға ZIP файлындағы салыстырмалы жолды көрсету қажет. Сыртқы сілтемелерді қоспаңыз. Ерекшеліктер: Google Fonts, Google jQuery кітапханасында орналасқан
Файл атаулары тек латын әріптерінен, цифрлардан және символдардан тұруы тиіс.
GIF, JPEG, PNG баннерлеріне қойылатын техникалық талаптар:
- Баннердің көлемі 150 КБ-тан аспауы тиіс; Анимацияланған GIF-баннер секундына 5 кадрдан аспайтын жылдамдықпен ойнатылуы тиіс.
PR материалдарын орналастыруға қойылатын техникалық талаптар:
- Барлық үгіт-насихат материалдары Zakon.kz порталында жаңалық жариялауға қойылатын жалпы талаптарға сәйкес болуы тиіс;
- Материалдың тақырыбы мен лиді Zakon.kz порталындағы жарияланымдар форматына сәйкес болуы тиіс;
- Тақырып бос орындармен қоса есептегенде 90 таңбадан аспауы тиіс;
- Лид бос орындармен қоса есептегенде 200 таңбадан аспауы тиіс;
- Материал кемінде бір суретпен (көлденең форматтағы 1920×1080 px фото) бірге ұсынылуы тиіс;
- Мақаладағы фотосуреттердің ең көп рұқсат етілетін саны – 5 фото;
- Сапасы төмен кескіндері бар файлдарды пайдалануға жол берілмейді;
- Материалдың мазмұнымен мағыналық байланысы болған жағдайда 5-ке дейін гиперсілтемені орналастыруға рұқсат етіледі.
Әлеуметтік желілердегі жазбаларға қойылатын техникалық талаптар
Жазбалар:
- Сурет форматы: JPEG, PNG
- Суреттер саны: 10-ға дейін
- Суреттердің ажыратымдылығы: 1080 × 1350 px (4:5 арақатынасы)
- Жазба мәтінінің көлемі: бос орындармен қоса есептегенде 200-ден 2 200 таңбаға дейін
Бейне (Reels):
- Ұзақтығы: 1 минутқа дейін
- Ажыратымдылығы: 1080 × 1920 px (9:16)
- Форматы: MP4, MOV
Instagram Stories
- Сурет форматы: JPEG, PNG
- Бейне форматы: MP4, MOV
- Ең төменгі ажыратымдылығы: 720 × 1280 px
- Ұзақтығы: 60 секундқа дейін
- Бейне көлемі: 30 МБ-қа дейін
Telegram-арна
- Сурет форматы: JPEG, PNG
- Суреттер саны: 5-ке дейін
- Жазба көлемі: бос орындармен қоса есептегенде 1 000 таңбаға дейін
- Сурет ені: кемінде 1280 px
- Қосымша: сипаттамада редакциямен келісілген жағдайда хэштегтерді, сыртқы сілтемелерді, сондай-ақ Telegram-дағы арналарды, чаттарды және пайдаланушыларды белгілеуге рұқсат етіледі.
Бейне:
- Форматы: MP4, MOV, GIF
- Бейне көлемі: 20 МБ-қа дейін
- Сурет форматы: JPEG, PNG
- Суреттер саны: 5-ке дейін
- Жазба көлемі: бос орындармен қоса есептегенде 3 000 таңбаға дейін
- Суреттердің ажыратымдылығы: 1200 × 630 px
Бейне:
- Ажыратымдылығы: 1080 px
- Тараптар арақатынасы: 16:9 (кең экранды)
- Форматы: MP4, MOV
- Бейне көлемі: 50 МБ-қа дейін
TikTok
- Контент форматы: бейне
- Бейне ұзақтығы: 15 секундтан 1 минутқа дейін
- Ажыратымдылығы: 1080 × 1920 px
- Тараптар арақатынасы: 9:16
- Форматы: MP4, MOV
- Файл көлемі: 150 МБ-қа дейін
- Музыка: редакциямен келісім бойынша, платформаның кітапханасынан редакция таңдай алады.
- Сипаттамасы: 2 000 таңбаға дейін.
Threads
Жазба мәтіні:
- Сипаттамасы: 500 таңбаға дейін
Сурет:
- Форматы: JPEG, PNG
- Саны: 10 суретке дейін
- Ұсынылатын өлшемі: ені 800 px-тен кем емес
- Бір файлдың ең үлкен көлемі: 25 МБ-қа дейін
Бейне:
- Форматы: MP4, MOV
- Ұзақтығы: 5 минутқа дейін
- Саны: 10 бейнеге дейін
- Бір файлдың ең үлкен көлемі: 25 МБ-қа дейін
Қосымша: бір ақпаратта мәтінді сурет және/немесе бейнемен бірге орналастыруға рұқсат етіледі.
Сайтта үгіт-насихат материалдарын орналастыру бойынша жасалған шартқа сәйкес төлем Сайт иесі ұсынған төлем шотының негізінде, шот ұсынылған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Жазбаша өтініштерді Сайт иесі 2026 жылғы 14 шілдеден бастап, демалыс және мереке күндерін қоспағанда, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Байзақов көшесі, 234А үй мекенжайы бойынша сағат 10:00-ден 18:00-ге дейін қабылдайды. Факсимильдік және интернет байланысы арқылы жолданған жазбаша өтініштер қабылданбайды.