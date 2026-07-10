Демалыс күндеріне арналған валюта бағамы: 11 және 12 шілде
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 10 шілде күні сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа бағамы 468,17 теңге болды. Бұл алдыңғы көрсеткішпен салыстырғанда 0,9 теңге өскен.
Еуро бағамы 536,40 теңге болды (+2,37 теңге).
Рубль бағамы 6,05 теңгеге дейін төмендеді (-0,07 теңге).
Қытай юанінің күндізгі саудадағы бағамы 68,47 теңгені құрады (-0,26 теңге).
Айырбастау орындарында доллар 471,8-476,5 теңгеден сатып алынып, сатылып жатыр. Еуро бағамы — 539,7-546,4 теңге, рубль — 5,71-5,89 теңге аралығында.
10 шілде күні таңертең Ұлттық банк доллардың ресми бағамын 467,41 теңге, еуроны 533,88 теңге, рубльді 6,14 теңге деп белгіледі.
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