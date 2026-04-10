#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+17°
$
473.13
554.08
6.13
Қоғам

11 және 12 сәуірдегі демалыс күндеріне арналған валюта бағамы

Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 10 сәуір сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 473,19 теңге болып, 5,59 теңге төмендеді.

Еуроның орташа өлшенген бағамы 553,17 теңге болды (-5,26).

Рубль бағамы 6,14 теңге деңгейінде өзгеріссіз қалды.

Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,40 теңге болды (-0,91).

Айырбастау пункттерінде доллар 471,8-474,3 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 553,1-558,5 теңге, рубль – 6,07-6,2 теңге аралығында.

10 сәуір күні таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 479,82 теңге, еуроны 559,9 теңге, рубльді 6,15 теңге деңгейінде белгілеген.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: