11 және 12 сәуірдегі демалыс күндеріне арналған валюта бағамы
Қазақстан қор биржасында (KASE) 2026 жылғы 10 сәуір сағат 17:00-де шетел валюталары бойынша кешкі сауда-саттық жабылды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Сауда қорытындысы бойынша доллардың орташа өлшенген бағамы 473,19 теңге болып, 5,59 теңге төмендеді.
Еуроның орташа өлшенген бағамы 553,17 теңге болды (-5,26).
Рубль бағамы 6,14 теңге деңгейінде өзгеріссіз қалды.
Қытай юанінің бағамы күндізгі саудада 69,40 теңге болды (-0,91).
Айырбастау пункттерінде доллар 471,8-474,3 теңге аралығында сатып алынып/сатылып жатыр, еуро – 553,1-558,5 теңге, рубль – 6,07-6,2 теңге аралығында.
10 сәуір күні таңертең Қазақстан Ұлттық банкі доллар бағамын 479,82 теңге, еуроны 559,9 теңге, рубльді 6,15 теңге деңгейінде белгілеген.
