#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+22°
$
485.95
565.74
6.83
Қоғам

Алматыда 20 жастағы қыз 10-қабаттан құлап, ауыр халде ауруханаға түсті

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.07.2026 22:34 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласының Алатау ауданындағы тұрғын үй кешендерінің бірінде 20 жастағы қыз оныншы қабаттан құлап кетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Алдын ала мәліметке сәйкес, ол құлаған кезде бірінші қабаттағы темір қалқаға соғылып, кейін жерге түскен.

Оқиға орнына жеткен жедел жәрдем қызметкерлері бойжеткенді шұғыл түрде ауруханаға жеткізді.

Дәрігерлердің мәліметінше, оның жағдайы ауыр. Қазіргі уақытта науқастың өмірін сақтап қалу үшін барлық қажетті медициналық көмек көрсетіліп жатыр.

Алдын ала ақпарат бойынша, оқиға алдында қыз бен оның жігіті арасында жанжал болған. Құқық қорғау органдары оқиғаның барлық мән-жайын анықтау мақсатында тексеру жүргізіп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Жедел жәрдем көлігі, Алматы, жасөспірім қыз, Бостандық ауданы, 13-қабат, құлау
13:26, 21 қыркүйек 2024
Алматыда жасөспірім қыз биіктен құлап, мерт болды
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
09:57, 28 наурыз 2025
Алматыда 19 жастағы қыз тоғызыншы қабаттан құлап, мерт болды
Алматыда тоғызыншы қабаттан құлаған қыз аман қалды
17:15, 23 қазан 2025
Алматыда тоғызыншы қабаттан құлаған қыз аман қалды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Тимофей Скатов пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гштааде
00:49, 12 шілде 2026
Тимофей Скатов пробился в финал квалификации турнира АТР 250 в Гштааде
Мераб Двалишвили и Генри Сехудо провели борцовскую схватку на турнире в Тбилиси
00:24, 12 шілде 2026
Двалишвили вырвал победу у Сехудо в главном бою турнира RAF Georgia
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели схватку на турнире RAF Georgia
00:09, 12 шілде 2026
Кайл Снайдер и Абдулрашид Садулаев провели суперсхватку на турнире RAF Georgia
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
23:49, 11 шілде 2026
Асылжан Арыстанбекова и Инкар Дюсебай уступили в финале турнира ITF в Астане
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: