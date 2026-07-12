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Қоғам

Джеки Чан Алматыға келеді: полиция күшейтілген дайындыққа көшті

Джеки Чан Алматыға келеді: полиция күшейтілген дайындыққа көшті, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.07.2026 22:08 Сурет: AP Photo/ Wally Santana
Алматы әйгілі актер, режиссер әрі продюсер Джеки Чанды қарсы алуға дайындалып жатыр. Осыған байланысты қала полициясы халықаралық киножоба түсірілімі кезінде қоғамдық қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз ету мәселелерін талқылаған кеңейтілген жұмыс кеңесін өткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Кеңеске қоғамдық қауіпсіздікке, жол қозғалысын ұйымдастыруға, іс-шараларды сүйемелдеуге және түсірілім ұйымдастырушыларымен өзара іс-қимылға жауапты бөлімшелердің басшылары қатысты.

Алматы полиция департаментінің бастығы Айдын Қабдұлдинов халықаралық деңгейдегі фильмнің Алматыда түсірілуі қала үшін ғана емес, бүкіл Қазақстан үшін маңызды оқиға екенін атап өтті.

Оның айтуынша, полицияның басты міндеті – қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, қоғамдық тәртіпті сақтау және түсірілім жұмыстарының кедергісіз өтуіне барлық жағдай жасау.

Кеңес барысында түсірілім алаңдарының қауіпсіздігі, жоба қатысушыларын сүйемелдеу, жол қозғалысын ұйымдастыру, жергілікті атқарушы органдармен және ұйымдастырушылармен өзара іс-қимыл, сондай-ақ төтенше жағдайлар туындаған кездегі әрекет ету алгоритмдері жан-жақты қарастырылды.

Сонымен қатар күштер мен құралдарды жұмылдыру тәртібі, ведомствоаралық өзара іс-қимыл тетіктері және қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге бағытталған алдын алу шаралары нақтыланды.

Қазіргі уақытта Алматы полициясы халықаралық түсірілім тобының мүшелері, қала тұрғындары мен қонақтарының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жұмыстарын штаттық режимде жалғастырып жатыр.

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Айдос Қали
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