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Қоғам

Шетелдік туристердің Алматыға деген қызығушылығы артты

Алматы, лето в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 11:13 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Алматы Орталық Азиядағы ең тартымды туристік бағыттардың бірі ретіндегі орнын нығайтып келеді.

Mastercard Tourism Insights және D/AI Destinations халықаралық талдау платформаларының мәліметіне сәйкес, 2026 жылдың бірінші тоқсанында Алматыға ұшақ билеттерін іздеу сұраныстары өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 71%-ға өскен. Бұл туралы Алматы қаласының Туризм басқармасының өкілдері хабарлады.

Әсіресе, Қытай (+166%), АҚШ (+93%), Ұлыбритания (+85%) және Оңтүстік Корея (+75%) елдерінен қызығушылық көптеп тіркелген.

Цифрлық пікірлерді талдау қорытындысы бойынша Алматыға сапарға шыққан туристердің жалпы қанағаттану индексі 82,6 балл. Басқарма мәліметінше, қаладағы көрікті орындар, қонақ үйлер, мейрамханалар және қысқа мерзімге жалға берілетін орналастыру нысандары ең жоғары бағаланған.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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Алматы Орталық Азиядағы ең дамыған мегаполис ретіндегі мәртебесін нығайтып келеді. Туризм саласындағы оң көрсеткіштер өңірдің негізгі бағыттарының бірі ретінде қалаға қызығушылықтың тұрақты өсіп отырғанын дәлелдейді.
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