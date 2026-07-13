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Қоғам

13 шілдеде Қазақстан аумағында екі орман өрті тіркелді

Степной пожар, степные пожары, пожар в степи, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.07.2026 19:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
2026 жылғы 13 шілдеде еліміздің мемлекеттік орман қоры аумағында 2 орман өрті тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Өңірлер бойынша:

  • Жетісу облысында – 1 өрт;
  • Павлодар облысында – 1 өрт.

Өрт ошақтары "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның әуе патрульдеуі барысында және ерте анықтау жүйелері арқылы дер кезінде анықталып, жедел әрекет ету нәтижесінде қысқа уақыт ішінде оқшауланды.

Өртті сөндіру жұмыстарына мемлекеттік орман күзетінің қызметкерлері, "Қазавиаорманқорғау" РМҚК-ның әуе өрт сөндіру десанттары, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің тікұшағы, арнайы техникалар мен ТЖД-нің қызметкерлері және техникасы жұмылдырылды.

Экология министрлігі өрт қауіпті кезеңде азаматтарды, табиғат аясында демалушыларды және орман пайдаланушыларды өрт қауіпсіздігі талаптарын қатаң сақтауға үндеді.

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Айдос Қали
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